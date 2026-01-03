kecskemétOrbán ViktorHáborúellenes Gyűlés

Kiszámítható és biztonságos jövőért dolgozik Orbán Viktor + videó

A miniszterelnök bemutatta azt a kecskeméti önkormányzati képviselőt, aki a biztonságért költözött haza családjával Németországból. A család saját bőrén tapasztalta meg az illegális migráció hatásait, ezért inkább Orbán Viktor által épített Magyarországot választotta.

2026. 01. 03.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
– Mi egy élhető, biztonságos, kiszámítható jövőt szeretnénk a gyermekeinknek és az unokáinknak. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a háborúellenes gyűléseken – mondott köszönetet Facebook-oldalán Orbán Viktor. 

 Laczkó-Zsámboki Angéla Fotó: Facebook

A kormányfő videóban emlékezett vissza a kecskeméti helyszínre és bemutatta Laczkó-Zsámboki Angéla önkormányzati képviselőt, aki 2019-ben költözött vissza Magyarországra Németországból. A fideszes politikus a miniszterelnök videójában elmondta:

szeret emberekkel foglalkozni és megtalálta a helyét önkormányzati képviselőként. Fontos változásként említette, hogy Orbán Viktor lezárta a határokat az illegális migráció elől.

–  Németországban éltünk, saját bőrünkön tapasztaltuk ennek a hátrányos hatásait. Örülök, hogy itt nevelhetem a gyermekeimet, négygyermekes édesanya vagyok és örülök, hogy három kisebb gyermekemet itt járathatom iskolába és biztonságban nevelkedhetnek – hangsúlyozta Laczkó-Zsámboki Angéla. A képviselőnek van egy 26 éves fia is, ezért megrémíti, hogy Németországban már katonai orvosi vizsgálatra hívják be a fiatalokat, és nagyon reméli, hogy Magyarország ki fog tudni maradni ebből a háborúból.


Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bánó Attila
idezojelekBenes-dekrétumok

Benes-ügyben tudjuk, mit tenne a Tisza Párt

Bánó Attila avatarja

Magyar Péter a szlovák nagykövet kiutasításával eredményesen rongálná a magyar–szlovák viszonyt.

