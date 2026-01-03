Kiszámítható és biztonságos jövőért dolgozik Orbán Viktor + videó

– Mi egy élhető, biztonságos, kiszámítható jövőt szeretnénk a gyermekeinknek és az unokáinknak. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a háborúellenes gyűléseken – mondott köszönetet Facebook-oldalán Orbán Viktor.

A kormányfő videóban emlékezett vissza a kecskeméti helyszínre és bemutatta Laczkó-Zsámboki Angéla önkormányzati képviselőt, aki 2019-ben költözött vissza Magyarországra Németországból. A fideszes politikus a miniszterelnök videójában elmondta:

szeret emberekkel foglalkozni és megtalálta a helyét önkormányzati képviselőként. Fontos változásként említette, hogy Orbán Viktor lezárta a határokat az illegális migráció elől.

– Németországban éltünk, saját bőrünkön tapasztaltuk ennek a hátrányos hatásait. Örülök, hogy itt nevelhetem a gyermekeimet, négygyermekes édesanya vagyok és örülök, hogy három kisebb gyermekemet itt járathatom iskolába és biztonságban nevelkedhetnek – hangsúlyozta Laczkó-Zsámboki Angéla. A képviselőnek van egy 26 éves fia is, ezért megrémíti, hogy Németországban már katonai orvosi vizsgálatra hívják be a fiatalokat, és nagyon reméli, hogy Magyarország ki fog tudni maradni ebből a háborúból.