Pénzeső hullik a magyarokra, most mindenkinek érdemes lehet ebbe belevágni

Vissza nem térítendő támogatás érhető el februártól.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 19:35
Illusztráció Fotó: Shutterstock
– Az energiafüggetlenség ma már nemcsak országos ügy, hanem minden magyar család és vállalkozás mindennapi érdeke is. A napelemekkel megtermelt zöldenergia úgy hasznosul a legjobban, ha képesek vagyunk eltárolni is a helyben elfogyasztásig – írta közösségi oldalán Cezepek Gábor. 

Az energiaügyi miniszterhelyettes emlékeztetett, februárban el is indítják az Otthoni energiatároló programot, amely 

akár 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást ad otthoni akkumulátoros rendszerekre.

A minisztérium emellett januárban megnyitja a Jedlik Ányos energetikai program legjobban várt felhívását is, amelyben 

a vállalkozások kaphatnak akár egymilliárd forintot ipari energiatároló telepítéséhez.

– 2026 elején összesen 150 milliárd forint új forrással segítjük a családok és cégek önellátási képességének megerősítését, áramszámláik csökkentését – összegzett a miniszterhelyettes. 

