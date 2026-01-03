Óriási havazás jöhet, ránk rúgja a tél az ajtót

– Napközben csökken a felhőzet, több órára kisüt a nap, éjszaka azonban nyugat felől mindenütt beborul az ég – adta hírül a HungaroMet. Ma és holnap is délen maradhatnak tartósan borult tájak. Estétől nyugat felől újabb csapadékzóna érkezik, amely kelet, délkelet felé terjedve főként hazánk déli felén okoz többfelé havazást, ez csak vasárnap a déli órákra szűnik meg. A déli határ mentén

jellemzően néhány cm-es hóréteg alakulhat ki.

Napközben a nyugati, északnyugati szél élénkül meg, éjszakára átmenetileg déliesre fordul a légáramlás, amely nagyrészt mérsékelt marad.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában –5 és 0 fok között alakul, de északkeleten helyenként ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap –1 és +4 fok között valószínű, a tartósan felhős részeken lesz hidegebb az idő.

Gyorstalpaló a mediterrán ciklonokról

– A legfrissebb előrejelzések szerint valóban megnőtt az esélye annak, hogy a jövő hét első felében akár nagyobb területen is vastagabb hótakaró alakuljon ki Magyarországon, ugyanakkor a meteorológusok óvatosságra intenek – hívják fel a figyelmet egy friss összefoglalóban.

A bizonytalanság oka a mediterrán ciklonok sajátos természete: ezeknek a légörvényeknek a mozgása és pályája még rövid távon is nehezen jelezhető előre. Már kisebb eltérések is jelentős különbségeket okozhatnak a csapadék mennyiségében, halmazállapotában, valamint abban, hogy kialakul-e hótakaró, és ha igen, milyen vastagságú.

A szakemberek ezért hangsúlyozzák: egyelőre korai lenne konkrét hóvastagságokról beszélni régiókra lebontva. A mediterrán ciklonok előrejelzését befolyásoló tényezőket és ezek „buktatóit” egy ismeretterjesztő videóban mutatják be, amely segít megérteni, miért kell különösen körültekintően kezelni az ilyen időjárási helyzetekről szóló prognózisokat.