Óriási havazás jöhet, ránk rúgja a tél az ajtót

– Napközben csökken a felhőzet, több órára kisüt a nap, éjszaka azonban nyugat felől mindenütt beborul az ég – adta hírül a HungaroMet. Ma és holnap is délen maradhatnak tartósan borult tájak. Estétől nyugat felől újabb csapadékzóna érkezik, amely kelet, délkelet felé terjedve főként hazánk déli felén okoz többfelé havazást, ez csak vasárnap a déli órákra szűnik meg. A déli határ mentén
jellemzően néhány cm-es hóréteg alakulhat ki.
Napközben a nyugati, északnyugati szél élénkül meg, éjszakára átmenetileg déliesre fordul a légáramlás, amely nagyrészt mérsékelt marad.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában –5 és 0 fok között alakul, de északkeleten helyenként ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap –1 és +4 fok között valószínű, a tartósan felhős részeken lesz hidegebb az idő.
Gyorstalpaló a mediterrán ciklonokról
– A legfrissebb előrejelzések szerint valóban megnőtt az esélye annak, hogy a jövő hét első felében akár nagyobb területen is vastagabb hótakaró alakuljon ki Magyarországon, ugyanakkor a meteorológusok óvatosságra intenek – hívják fel a figyelmet egy friss összefoglalóban.
A bizonytalanság oka a mediterrán ciklonok sajátos természete: ezeknek a légörvényeknek a mozgása és pályája még rövid távon is nehezen jelezhető előre. Már kisebb eltérések is jelentős különbségeket okozhatnak a csapadék mennyiségében, halmazállapotában, valamint abban, hogy kialakul-e hótakaró, és ha igen, milyen vastagságú.
A szakemberek ezért hangsúlyozzák: egyelőre korai lenne konkrét hóvastagságokról beszélni régiókra lebontva. A mediterrán ciklonok előrejelzését befolyásoló tényezőket és ezek „buktatóit” egy ismeretterjesztő videóban mutatják be, amely segít megérteni, miért kell különösen körültekintően kezelni az ilyen időjárási helyzetekről szóló prognózisokat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!