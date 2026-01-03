A baloldal váratlanul felfedezte a felvidéki magyarokat

Vésey Kovács László, Pesti Srácok: „Egészen megindító látni, ahogy a magyarországi baloldal váratlanul felfedezte a felvidéki magyarokat. Pottyondy művésznő még tüntetni is hív mindenkit, habár abból kiindulva, hogy pedofilok támogatásával tüntetett a pedofília ellen, nála már az is eredmény, ha nem soviniszta hungarofóbokkal tüntet a külhoni magyarokért. A szlovák kormány magyarellenes izmozását fájdalmas csend övezte magyar oldalról, amivel a magyar kormány alaposan magára is rántotta az ügyet. Az viszont, ahogy a baloldal próbál a külhoni magyarok védelmezőjeként tündökölni, szekunder szégyenig menően kínos és álságos.”