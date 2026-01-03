teliholdszuperholdjanuár

Lélegzetelállító égi jelenséget csíphetnek el éjszaka, a következőre év végéig kell várni

A 2026-os év első teliholdja, az úgynevezett „Farkashold” január 3-án lesz látható, és szuperholdként különösen fényes és látványos jelenséget ígér.

2026. 01. 03. 17:49
Illusztráció Fotó: Helga Ha Forrás: Shutterstock
A 2026-os január egyik leglátványosabb égi eseménye lesz a Föld első szuperholdja, közismert nevén a Farkashold, amely éppen ma lép a legteljesebb fázisába, amikor a Hold a Földhöz legközelebb eső pontján (perigeumban) van – írja a National Geographic. Szuperholdnak nevezi a köznyelv, amikor a telihold fázisa az ellipszis alakú holdpálya Földhöz legközelebbi pontján következik be, ilyenkor lesz a Hold Földről látható látszólagos mérete a legnagyobb.

A szuperhold jelensége abból adódik, hogy a telihold és a Hold perigeuma – vagyis a Földhöz legközelebbi pontja – nagyjából egybeesik, így a Hold fényesebbnek és akár 30 százalékkal nagyobbnak látszik az átlagos teliholdnál. 

A jelenség nemcsak ma, hanem holnap éjszaka is megfigyelhető, különösen holdkelte és holdnyugta idején, amikor az úgynevezett holdillúzió miatt még nagyobbnak tűnhet a Hold. Az égi jelenséget tiszta horizontú kilátással és szabad látóhatárral rendelkező helyről érdemes szemlélni – még városi égbolt esetén is jól kivehető, és távcső vagy binokulár segítheti a részletek megfigyelését. 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


