Trump: Olyan támadás volt ez, amilyet az emberek a második világháború óta nem láttak

Brüsszel olyan helyzetbe akarja hozni hazánkat, ami teljes kiszolgáltatottsághoz vezet

Nem kicsi a tét, érdemes Szerbia példájára is figyelni.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 19:01
Illusztráció Fotó: PHOTOCREO Michal Bednarek / Shutterstock
– Szerbia példája világosan mutatja, hogy milyen kiszolgáltatott helyzetbe akarja hozni Brüsszel hazánkat is: egyetlen kőolajvezetékre nem lehet alapozni egy ország olajellátását! – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.

A tárcavezető közölte: 

a regionális energiabiztonság szempontjából jól indult az év, hiszen a szerbiai kőolajfinomító működéséhez kiadott amerikai engedély nagymértékben hozzájárul Szerbia üzemanyag-ellátásának garantálásához, ennek pedig jó hatása van a teljes közép-európai üzemanyagpiacra.

– Dubravka Dedović szerb energiaminiszter-kollégámat telefonos tárgyalásunk során biztosítottam arról, hogy Szerbia továbbra is számíthat Magyarország támogatására a biztonságos energiaellátás hosszú távú garantálása érdekében – tette hozzá. Jelezte: „a miniszterkollégával ezért ma egyeztettük az új szerb-magyar kőolajvezeték építésének felgyorsításához szükséges további lépéseket is”.

 

