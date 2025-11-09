Szabadulnának a migránsoktól a britek + videó

Az Egyesült Királyság hamarosan szigorít bevándorlási törvényein. A britek dán mintára váltanának, hogy megszabaduljanak a migránsoktól – írja az Origo, a BBC értesülései nyomán.

A britek megelégelték a bevándorlást

Fotó: RAAYID NECATI ASLAM / ANADOLU

Az értesülések szerint Shabana Mahmood, az Egyesült Királyság belügyminisztere várhatóan még a hónap végén bejelenti az átalakításokat. A miniszter csökkenteni akarja azokat az ösztönzőket, amelyek az embereket az Egyesült Királyságba vonzzák, miközben megkönnyíti azok kiutasítását, akiknek nincs joguk az országban tartózkodni.

A Munkáspárt szeptemberi konferenciáján Mahmood megígérte , hogy „mindent megtesz”, hogy visszaszerezze Nagy-Britannia határainak ellenőrzését.

UK seeks Danish inspiration to shake up immigration system https://t.co/gQJMCKNhZq — BBC News (World) (@BBCWorld) November 8, 2025

A múlt hónapban a miniszter a források szerint tisztviselőket küldött Koppenhágába, hogy megvizsgálják, milyen tanulságokat lehetne alkalmazni az Egyesült Királyságban. A beszámolók szerint Mahmood számára lenyűgöző, hogy Dánia 40 éves mélypontra csökkentette a sikeres menedékkérelmek számát.

Ugyanakkor rengetegen kritizálják is a minisztert, miután a Munkáspárt több képviselője szerint is túl „túl szigorú” a tervezet.

Dániában azok a menekültek, akiket személyesen célba vett egy külföldi rezsim, valószínűleg védelmet kapnak. De a legtöbb migráns, aki sikeresen menedékjogot kapott konfliktusok elől menekülve, most már csak ideiglenesen maradhat az országban.

Amikor a dán kormány biztonságosnak nyilvánítja a származási országukat, visszaküldhetik őket.

Azok számára, akik hosszabb ideje tartózkodnak Dániában, meghosszabbították a letelepedési jogok megszerzéséhez szükséges időt, és feltételeket – például teljes munkaidős foglalkoztatást – is hozzáadtak.

Borítókép: Shabana Mahmood, az Egyesült Királyság belügyminisztere (Fotó: AFP)