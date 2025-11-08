migránsNagy-BritanniaKeir Starmerbörtönrendszererőszaktevőmigrációszökésbörtönelítélt

Brit börtönkáosz: sorra szabadulnak a migráns bűnözők

Egyre súlyosabb válság fenyegeti a brit igazságszolgáltatást: a hatóságok sorra helyezik át az erőszakos bűnelkövetőket a minimális biztonsági szintű, úgynevezett nyílt börtönökbe, miközben megszaporodtak a szökések és a téves szabadon bocsátások. Szakértők szerint a rendszer túlterhelt, a közbiztonság pedig egyre nagyobb veszélyben van. A legutóbbi botrányban a londoni Wandsworth börtönből engedtek ki véletlenül egy algériai szexuális bűnözőt – mindössze két héttel azután, hogy egy etióp elítélt migráns is jogtalanul szabadult egy másik intézetből.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 8:32
Nagy-Britanniában megszaporodtak a szökések és a téves szabadon bocsátások
A brit közbiztonság helyzete ismét aggasztó fordulatot vett: egyre több elítéltet – köztük erőszaktevő migránsokat – helyeznek át olyan nyílt börtönökbe, ahol alig van érdemi biztonsági ellenőrzés – figyelmeztetett Mark Drury, a Börtönigazgatók Szövetségének vezető képviselője. Szerinte azokban az intézetekben, ahol korábban évekig nem fordult elő szökés, mostanra megdöbbentően sok esetet regisztrálnak. Az illetékes szerint a hatóságok nyomás alatt állnak, ezért egyre több fogvatartottat engednek ki vagy helyeznek át lazább felügyelet alá, ami közvetlen veszélyt jelent a lakosságra – írja az Origo a Sky News forrásaira hivatkozva.

Két hete egy etióp elítélt migráns is jogtalanul szabadult egy intézetből
Két hete egy etióp elítélt migráns is jogtalanul szabadult egy intézetből (Fotó: AFP)

Újabb migráns szökött meg

A brit igazságügyi rendszer ráadásul a héten újabb súlyos hibát követett el: a londoni Wandsworth börtönből tévedésből szabadon engedtek egy algériai származású szexuális bűnelkövetőt. Ez az eset nem elszigetelt – néhány héttel korábban Hadush Kebatu, egy etióp migráns távozhatott jogtalanul a chelmsfordi intézetből.

Mindeközben a hatóságok továbbra is keresik Ola Abimbolát, azt a külföldi állampolgárságú elítéltet, aki nem tért vissza a sussexi HMP Ford börtönbe. 

A rendőrség közölte, hogy több szerv együttműködésében próbálják előkeríteni az elmenekült rabot.

A túlélő, aki nem hajlandó belenyugodni a helyzetbe

Natalie Queiroz, akit volt partnere 24 késszúrással próbált megölni, miközben nyolc hónapos terhes volt, most ismét félelemben él. A támadó, Babur Raja 18 év fegyházbüntetést kapott, ám a hatóságok a tervezettnél négy évvel korábban nyílt börtönbe helyezik át. A nő szerint elfogadhatatlan, hogy az, aki majdnem megölte őt és születendő gyermekét, hamarosan szabadabban mozoghat, mint valaha. 

Történetéről részletesen IDE KATTINTVA, az Origo oldalán olvashat.

Mit jelent a „nyílt börtön” kategória?

A nyílt börtönök – a brit rendszerben D kategóriás intézmények – minimális biztonsági szinttel működnek. Ezeket eredetileg arra hozták létre, hogy a büntetésük végéhez közeledő elítéltek fokozatosan felkészülhessenek a társadalomba való visszatérésre. Az utóbbi időben azonban a túlzsúfolt börtönök és a politikai döntések következtében egyre több fogvatartott kerül át már a büntetésük korábbi szakaszában ilyen, gyakorlatilag ellenőrzés nélkül működő intézményekbe.

A brit igazságszolgáltatás sorozatos hibái és a börtönrendszer túlterheltsége mára komoly biztonsági kockázattá vált. 

Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: AFP)

