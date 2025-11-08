Brit börtönkáosz: sorra szabadulnak a migráns bűnözők

A brit közbiztonság helyzete ismét aggasztó fordulatot vett: egyre több elítéltet – köztük erőszaktevő migránsokat – helyeznek át olyan nyílt börtönökbe, ahol alig van érdemi biztonsági ellenőrzés – figyelmeztetett Mark Drury, a Börtönigazgatók Szövetségének vezető képviselője. Szerinte azokban az intézetekben, ahol korábban évekig nem fordult elő szökés, mostanra megdöbbentően sok esetet regisztrálnak. Az illetékes szerint a hatóságok nyomás alatt állnak, ezért egyre több fogvatartottat engednek ki vagy helyeznek át lazább felügyelet alá, ami közvetlen veszélyt jelent a lakosságra – írja az Origo a Sky News forrásaira hivatkozva.

Két hete egy etióp elítélt migráns is jogtalanul szabadult egy intézetből (Fotó: AFP)

Újabb migráns szökött meg

A brit igazságügyi rendszer ráadásul a héten újabb súlyos hibát követett el: a londoni Wandsworth börtönből tévedésből szabadon engedtek egy algériai származású szexuális bűnelkövetőt. Ez az eset nem elszigetelt – néhány héttel korábban Hadush Kebatu, egy etióp migráns távozhatott jogtalanul a chelmsfordi intézetből.