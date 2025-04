Muszlim bandák vették át a hatalmat a brit börtönökben

A Whitemoor börtönben 2020-ban történt támadás, amelyet a frissen iszlám hitre tért Baz Hockton és a radikális terrorista Brusthom Ziamani hajtott végre, sokkolta az országot. A két elítélt hamis robbanómellényt viselve próbált megölni egy börtönőrt. Ez a támadás volt az első, amelyet brit börtön falai között hajtottak végre iszlamista indíttatásból. A hatóságok akkor azt ígérték, hogy megerősítik a védelmet. Azonban a legfrissebb fejlemények szerint ez nem sikerült maradéktalanul. Az elmúlt napokban Hashem Abedi, a 2017-es manchesteri merénylet egyik végrehajtója a Frankland börtönben három őrt támadott meg főzőolajjal és házi készítésű fegyverekkel. Az egyik legmagasabb biztonsági fokozatú intézményként számontartott börtönről belső források azt állítják, hogy a muszlim bandák teljesen birtokba vették az intézményt, és azokat a rabokat, akik nem csatlakoznak, fizikai megtorlással fenyegetik.

A brit börtönökben a muszlim bandák váltak dominánssá

Fotó: AFP

Sok elítélt kényszerből csatlakozik muszlim bandákhoz

A brit igazságügyi minisztérium egy 2019-es jelentésében még úgy fogalmazott, hogy a „muszlim testvériség” néven emlegetett csoportok pozitív szerepet tölthetnek be a vallási közösség támogatásában.

Azonban a vizsgálatot végző szakértők szerint ezek a csoportok gyakran működnek bűnbandaként, amelyeknek világos hierarchiája – vezetők, toborzók, végrehajtók – van, és erőszakos eszközökkel érik el céljaikat.

A tapasztalatok szerint sok elítélt kényszerből vagy védelem reményében csatlakozik ezekhez a bandákhoz, míg mások a státuszuk javítását vagy egyszerűen jobb bánásmódot remélnek, például szabadidőt az imák idején vagy jobb ételt ramadánkor.

A börtönök a radikalizáció melegágyai lettek

Ian Acheson korábbi börtönigazgató kormányzati jelentésében már évekkel ezelőtt figyelmeztetett, hogy a radikális iszlamista fogvatartottak a börtönökben „második prófétaként” viselkednek, és nagy hatással vannak az újonnan érkezők gondolkodására.

A tapasztalatok szerint már fél év vagy egy év alatt képesek a teljes vallási radikalizálásra. Ez nemcsak az erőszakszintet növeli, de megbontja a börtönök belső rendjét is.

Jonathan Hall KC, antiterrorizmusra szakosodott jogi felügyelő 2022-ben már úgy fogalmazott, hogy az iszlamista önszerveződések „termékeny talajt” biztosítanak az erőszakos vallási szélsőségességnek. A karizmatikus vezetők „emírekként” működnek, és ellenőrzik a hozzáférést az imákhoz, a konyhához és akár a zuhanyzókhoz is. Több börtönben még saját saría bíróságot is létrehoztak, ahol a vallási törvények szerint ítélkeznek, olykor testi fenyítést is alkalmazva.

A hatóságok sokáig nem mertek lépni

Steve Gillan, a brit börtönőrök szakszervezetének vezetője elismerte, hogy sok börtönőr eleinte félt fellépni a radikális bandák ellen, nehogy rasszizmussal vádolják meg. Az utóbbi években azonban már bátrabban lépnek fel, részben a megnövekedett képzésnek és a jobb hírszerzésnek köszönhetően. A tapasztalatok szerint ugyanakkor a börtönök zárt világa hajlamos a problémák elbagatellizálására, főként a közvélemény aggodalmának elkerülése érdekében.

A helyhiány is súlyosbítja a válságot

A brit börtönrendszer jelenleg krónikus férőhelyhiánnyal küzd. Ez megnehezíti a bandák szétválasztását vagy a különösen veszélyes elítéltek elkülönítését. Az eredmény, hogy az erőszakos és szélsőséges elemek egyre inkább megerősödnek. A Whitemoor börtönbeli támadás is megelőzhető lett volna, ha időben szétválasztják a radikalizáló múltú Ziamanit és a frissen megtért Hocktont, vélik szakértők. Most, hogy Franklandben is súlyos incidens történt, sokan attól tartanak, a hatóságok korábbi tétlensége még több tragédiához vezethet.

A Frankland börtönben súlyos terrortámadástól kellett tartani. A brit börtönszolgálat terrorizmussal kapcsolatos közömbössége közismert. Most látjuk ennek a következményeit

– mondta Ian Acheson. A brit helyzet azonban nem egyedi. Mint arról lapunk is beszámolt, Franciaországban nemrég fegyveresek támadtak börtönökre.

Borítókép: Anjem Choudry brit iszlamista életfogytiglant kapott terrorizmusért (Fotó: AFP)