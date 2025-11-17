Dibusz hibázott az írek mindent eldöntő góljánál? Gulácsi válaszolt

Az utolsó forduló előtt háromesélyes volt a magyar válogatott sorsa az F csoportban: ha csoda történik, és a portugálok nem bírnak az örményekkel, akkor a csoportelsőség is meg lehetett volna. Ennek híján, de az írek elleni pontszerzéssel pótselejtezőre készülhettek volna Dibusz Dénesék, vereség esetén szertefoszlottak volna a vb-álmok. Nos, az hamar eldőlt, hogy csoportelsőség nem lesz ebből, mert a portugálok szétcincálták az örményeket, végül 9-1-ig meg sem álltak, így ők már megváltották a repülőjegyüket. A magyar válogatott a rendes játékidőt abban a tudatban teljesítette, hogy meglesz a pótselejtezőt érő második hely, hiszen a 80. percig vezettünk, de még a 95.-ben is 2-2 volt az állás, ami nekünk kedvezett. De magunkra húztuk az ellenfelet, és a 96. percben megtörtént az elképzelhetetlen, Troy Parrott bepöckölte a maga és az írek harmadik gólját, ezzel 3-2-re nyertek vasárnap a vendégek a Puskás Arénában, így ők folytatják a pótselejtezőn.

Dibusz Dénes három gólt kapott az írek ellen, de ebben a védők is benne voltak (Fotó: Mirkó István)

Gulácsi számított a nehéz hajrára

A válogatott pályafutását idén lezáró Gulácsi Péter a TippMix podcastjében értékelte a történéseket, köztük az írek harmadik góljáról is szót ejtett, amelynél egyes vélemények szerint Dibusz Dénes hibázott. Az RB Leipzig kapusa nem így látja a helyzetet.

– Mondtam a családtagjaimmal, akikkel néztem a meccset, hogy ha ez a meccs döntetlenre fog állni a 80. percben, akkor a vége nagyon meleg lesz. Ez az írek erőssége, stílusa, készültek is erre, mert 2-1-re vezettünk, de nagy nyomást addig nem helyeztek ránk. Aztán jöttek a bedobások, hosszú labdák, pontrúgások. Ilyenkor az ember figyel arra, hogy ne szabálytalankodjon 35 méterre a kaputól, mert ilyenkor megadod a lehetőséget nekik, hogy a blokkot előrehozzák, a második labdákat visszategyék, és ebből volt már veszélyes helyzetük. Ha ezeket kivédekezed, akkor utána meg kell próbálni megtartani a labdát, olyan területekre vinni, ahol szabadrúgásokat tudsz kiharcolni. És ez nekünk nemigen sikerült az utolsó öt-tíz percben. Ettől függetlenül az utolsó támadásból kaptuk a gólt, tehát ha ott máshogy alakul a történet, máshova pattan a labda, egy kicsit jobban lecsúsztatják, egy kicsit kevésbé, akkor most arról beszélnénk, hogy pótselejtezőn vagyunk – foglalta össze a 35 éves hálóőr.