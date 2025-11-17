Gulácsi PéterDibusz Dénesvb-selejtezőmagyar válogatottír válogatott

Dibusz hibázott az írek mindent eldöntő góljánál? Gulácsi válaszolt

Fájó emlékként maradthat meg Dibusz Dénesben a 35. születésnapja, hiszen a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap kulcsfontosságú vb-selejtezőt bukott el 3-2-re az írekkel szemben a Puskás Arénában, ezzel eldőlt, hogy csapatunk nem lesz ott a 2026-os világbajnokságon. Megoszlanak a vélemények arról, hogy Dibuszt lehet-e okolni a mindent eldöntő harmadik ír gólért. A válogattól idén májusban visszavonult Gulácsi Péter is elmondta a véleményét a kérdésben.

2025. 11. 17. 19:23
Dibusz Dénes a magyar szurkolókkal pacsizik az írek elleni vereség után Fotó: Mirkó István
Az utolsó forduló előtt háromesélyes volt a magyar válogatott sorsa az F csoportban: ha csoda történik, és a portugálok nem bírnak az örményekkel, akkor a csoportelsőség is meg lehetett volna. Ennek híján, de az írek elleni pontszerzéssel pótselejtezőre készülhettek volna Dibusz Dénesék, vereség esetén szertefoszlottak volna a vb-álmok. Nos, az hamar eldőlt, hogy csoportelsőség nem lesz ebből, mert a portugálok szétcincálták az örményeket, végül 9-1-ig meg sem álltak, így ők már megváltották a repülőjegyüket. A magyar válogatott a rendes játékidőt abban a tudatban teljesítette, hogy meglesz a pótselejtezőt érő második hely, hiszen a 80. percig vezettünk, de még a 95.-ben is 2-2 volt az állás, ami nekünk kedvezett. De magunkra húztuk az ellenfelet, és a 96. percben megtörtént az elképzelhetetlen, Troy Parrott bepöckölte a maga és az írek harmadik gólját, ezzel 3-2-re nyertek vasárnap a vendégek a Puskás Arénában, így ők folytatják a pótselejtezőn.

Dibusz Dénes három gólt kapott az írek ellen, de ebben a védők is benne voltak
Dibusz Dénes három gólt kapott az írek ellen, de ebben a védők is benne voltak (Fotó: Mirkó István)

Gulácsi számított a nehéz hajrára

A válogatott pályafutását idén lezáró Gulácsi Péter a TippMix podcastjében értékelte a történéseket, köztük az írek harmadik góljáról is szót ejtett, amelynél egyes vélemények szerint Dibusz Dénes hibázott. Az RB Leipzig kapusa nem így látja a helyzetet.

– Mondtam a családtagjaimmal, akikkel néztem a meccset, hogy ha ez a meccs döntetlenre fog állni a 80. percben, akkor a vége nagyon meleg lesz. Ez az írek erőssége, stílusa, készültek is erre, mert 2-1-re vezettünk, de nagy nyomást addig nem helyeztek ránk. Aztán jöttek a bedobások, hosszú labdák, pontrúgások. Ilyenkor az ember figyel arra, hogy ne szabálytalankodjon 35 méterre a kaputól, mert ilyenkor megadod a lehetőséget nekik, hogy a blokkot előrehozzák, a második labdákat visszategyék, és ebből volt már veszélyes helyzetük. Ha ezeket kivédekezed, akkor utána meg kell próbálni megtartani a labdát, olyan területekre vinni, ahol szabadrúgásokat tudsz kiharcolni. És ez nekünk nemigen sikerült az utolsó öt-tíz percben. Ettől függetlenül az utolsó támadásból kaptuk a gólt, tehát ha ott máshogy alakul a történet, máshova pattan a labda, egy kicsit jobban lecsúsztatják, egy kicsit kevésbé, akkor most arról beszélnénk, hogy pótselejtezőn vagyunk – foglalta össze a 35 éves hálóőr.

Dibusz hibázott az írek ellen?

Gulácsinak felvetették, nehezebb lett a kapusok élete, amióta újra divatba jöttek a hosszú bedobások, amelyekkel a kis csapatok gyakran operálnak, ezzel kontrollálhatatlan szituációkat teremtve az ellenfél kapuja előtt.

– Nehéz, mert nem tudod, hogy hova fog pattanni a labda. A modern futballban a pontrúgások, a beívelt labdák a kis csapatok legnagyobb esélyei a gólszerzésre. Ezt én is átélem, amikor idegenben játszunk, akár Mainzban, és szögletet kap az ellenfél, lehet érezni, hogy valami megmozdul a stadionban. Miközben, ha mi szögletet rúgunk otthon, akkor arra senki sem kapja fel a fejét, mondván, az csak egy szöglet. A kis csapatoknál ez egy esély, 

kapusként nehéz, mert a lecsorgó, lepattanó labdáknál folyamatosan készen kell állnod arra, hogy ezekre kivetődj, kilépj vagy megpróbálj blokkolni, ugyanakkor meg a kapuban kell lenned, amikor az első labda jön be, mert ha egy fejes, vagy csúsztatás jön, nem szeretnél a kaputól három méterre állni, hogy bepottyanjon mögéd a labda, mert akkor mindenki azt kérdezi, hogy hol álltál, mit csináltál. 

Ez egy kettős helyzet. Én ezeket a szituációkat máshogy élem meg. 

Amikor jött a hosszú labda, arra nem tudott Dénes kijönni, mert túl mélyen voltunk csapatként. Ott két-három emberen át kellett volna verekednie magát. Hogyha előrébb lett volna a védelem és húsz méteren állunk meg, és a tizenegyespontra lövik be a labdát, ő pedig az ötösön kezd, akkor talán kiérhetett volna, mert látta volna maga előtt a védelmi vonalat, nem kellett volna emberek között szlalomoznia. Ott blokkolhatnak, eléd állhatnak, és nem érsz ki. A második része pedig a lecsúsztatott labdánál, hogy először vissza kell lépni a vonalra, ezt meg is tette, mert ha egy fejes jön a kapura, a vonalon kell állnia, és utána kettőjük közé jött a labda, ez pedig már kicsit a szerencse kérdése. Öt centin múlott, hogy a kezét találja el a srác. Nüanszok döntenek...

Egykori csapattársai mellett Gulácsit is rosszul érintette, hogy elúszott a magyar válogatott nagy esélye.

– Sajnálom, hogy így alakult, mert ilyen lehetőség régóta nem volt, hogy ott lehessünk a világbajnokságon. Ráadásul nálunk papíron rosszabb helyen jegyzett csapatok is kvalifikálták magukat. A 48-as létszámbővítés miatt a kvalifikáció esélye nagyban megnőtt. Reális esély volt arra, hogy a pótselejtezőt elérjük, fél percre voltunk ettől. Ezt ilyenkor nagyon nehéz feldolgozni a keret tagjainak, a pályán lévő játékosoknak és természetesen a szurkolóknak is, tehát nekem is.

