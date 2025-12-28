Orbán Viktor: Hogy megőrizzük Magyarország békéjét, nemzeti kormányra van szükség + videó

A kormányfő a közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik az elmúlt időszakban részt vettek a háborúellenes gyűléseken. Orbán Viktor ezúttal is hangsúlyozta: a béke megőrzése Magyarország számára alapvető nemzeti érdek.

Orbán Viktor háborúellenes gyűlésen (Forrás: Facebook)

A miniszterelnök egy videót is megosztott, amelyben Egri Erika szülész-nőgyógyász, a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház munkatársa beszélt tapasztalatairól és gondolatairól. Az orvosnő kiemelte, hogy a kórházban töltött idő számára szinte egy második családot jelent, és elhivatottsággal végzi a munkáját.

A doktornő szavai szerint

az elmúlt években az orvosi bérek emelkedése is érezhető változást hozott,

emellett pedig a kormány családpolitikáját is pozitívan értékeli. Tapasztalatai alapján egyre több magyar család vállal gyermeket, amit a munkája során nap mint nap lát.

Egri Erika személyes oldalról is megközelítette a háború kérdését. Elmondta: ha Magyarország belesodródna a konfliktusba, az ő életét is közvetlenül érintené.

Két fiam van, az egyik már 17 éves, és egyáltalán nem szeretném, hogy részesévé váljon ennek a háborúnak

– jelentette ki.

Az orvosnő szerint a béke megőrzése közös felelősség, amelynek a közelgő választásokon is jelentősége van. Úgy fogalmazott:

ahhoz, hogy Magyarország megőrizze a békét, tavasszal „a jó helyre kell tenni az ikszet”.

Mint megírtuk, az utóbbi hetekben öt városba látogatott el a digitális polgári körök országjárása: Győrbe, Nyíregyházára, Kecskemétre, Mohácsra és Szegedre. A DPK háborúellenes gyűlései mindegyik helyszínen hatalmas érdeklődés mellett zajlottak, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel. A rendezvények csúcspontja Orbán Viktor szereplése volt, a miniszterelnök részletes kül- és belpolitikai helyzetértékelést adott minden alkalommal.

Borítókép: Orbán Viktor a háborúellenes gyűlésen (Forrás: Facebook)