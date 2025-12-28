orbán viktorbékeHáborúellenes Gyűlés

Orbán Viktor: Hogy megőrizzük Magyarország békéjét, nemzeti kormányra van szükség + videó

Orbán Viktor köszönetet mondott a háborúellenes gyűlések résztvevőinek, és legújabb videójában egy kétgyermekes orvosnő szavai révén mutatta be, miért közös ügyünk a béke melletti kiállás.

Magyar Nemzet
2025. 12. 28. 16:58
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kormányfő a közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik az elmúlt időszakban részt vettek a háborúellenes gyűléseken. Orbán Viktor ezúttal is hangsúlyozta: a béke megőrzése Magyarország számára alapvető nemzeti érdek.

Orbán Viktor háborúellenes gyűlésen (Forrás: Facebook)

A miniszterelnök egy videót is megosztott, amelyben Egri Erika szülész-nőgyógyász, a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház munkatársa beszélt tapasztalatairól és gondolatairól. Az orvosnő kiemelte, hogy a kórházban töltött idő számára szinte egy második családot jelent, és elhivatottsággal végzi a munkáját.

A doktornő szavai szerint

az elmúlt években az orvosi bérek emelkedése is érezhető változást hozott,

emellett pedig a kormány családpolitikáját is pozitívan értékeli. Tapasztalatai alapján egyre több magyar család vállal gyermeket, amit a munkája során nap mint nap lát.

Egri Erika személyes oldalról is megközelítette a háború kérdését. Elmondta: ha Magyarország belesodródna a konfliktusba, az ő életét is közvetlenül érintené.

Két fiam van, az egyik már 17 éves, és egyáltalán nem szeretném, hogy részesévé váljon ennek a háborúnak

– jelentette ki.

Az orvosnő szerint a béke megőrzése közös felelősség, amelynek a közelgő választásokon is jelentősége van. Úgy fogalmazott:

ahhoz, hogy Magyarország megőrizze a békét, tavasszal „a jó helyre kell tenni az ikszet”.

Mint megírtuk, az utóbbi hetekben öt városba látogatott el a digitális polgári körök országjárása: Győrbe, Nyíregyházára, Kecskemétre, Mohácsra és Szegedre. A DPK háborúellenes gyűlései mindegyik helyszínen hatalmas érdeklődés mellett zajlottak, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel. A rendezvények csúcspontja Orbán Viktor szereplése volt, a miniszterelnök részletes kül- és belpolitikai helyzetértékelést adott minden alkalommal.

Borítókép: Orbán Viktor a háborúellenes gyűlésen (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.