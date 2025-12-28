Besült Magyar Péter terve, Varga Judit mindent megváltoztatott + videó

„Varga Judit keresztbe tett Péternek!” – árulta el Deák Dánielnek a Tisza belső ügyeire rálátó forrása, akivel ma telefonon beszélt. Elmondta azt is, olyan rosszul áll a nők körében a Tisza Párt elnöke, még a saját méréseik szerint is, hogy a baloldali Szily Nórával akartak ezen javítani.

Varga Judit szerint hányinger volt, amit Magyar Péter nyilatkozott (Forrás: YouTube)

Emlékezetes, Varga Judit volt igazságügyi miniszter mindössze egy szóban reagált exférje, Magyar Péter karácsonyi interjújára, amelyben a Tisza Párt elnöke a nők iránti hálájáról és tiszteletéről beszélt.

Hányinger

– írta az interjú után Varga Judit.

Magyar Péter kiadta az ukázt

A XXI. Század Intézet elemzője tájékoztatott: Magyar Péter kiadta a Tisza online aktivistáinak, hogy a YouTube-on és a Facebookon, ahányszor csak tudják, indítsák el az interjúját a baloldali Szily Nórával, hogy ezzel növeljék a megtekintések számát, és

vissza tudjon vágni Varga Juditnak azzal, hogy csak ingyen reklámot csinált a megszólalásával.

A sikerpropaganda ellenére azonban Varga Judit megszólalása, miszerint hányingert kapott Magyar Péter interjújától, amiben a nők védelmezőjeként igyekezett beállítani magát, keresztbe tett Magyar Péter számításának. Ő ugyanis abban reménykedett, hogy a volt felesége majd hallgatni fog. Azt szerette volna, ha a közvélemény elfelejti, miként terrorizálta őt éveken keresztül, milyen megalázóan és erőszakosan bánt a gyermekeinek az édesanyjával, például terhesen falhoz vágta.

Varga Judit megszólalása azonban ismét felelevenítette ezeket a jeleneteket, aminek hatására egyszerűen nem tud javulni a nők körében Magyar Péter megítélése. Deák szerint ez igazán rossz hír Magyar Péter számára, hiszen az agresszív és erőszakos stílusa miatt – bármennyire is próbál a nyilvánosság előtt mesterségesen uralkodni ezen – a nők körében már eleve kifejezetten népszerűtlen.

Még a Tisza belső méréseiben is rosszul áll Magyar Péter a nők körében.

Vele szemben Orbán Viktort olyan családapának látják a nők, aki jól bánik a feleségével és a gyermekeivel. Ez sokaknak bulvárkérdésnek vagy magánügynek számít, azonban a női szavazók számára – akik egyben például édesanyák vagy nagymamák – igenis fontos, hogy az adott politikusról ezen a téren milyen képet alakítottak ki.