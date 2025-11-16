Marco Rossimagyar labdarúgó válogatottvb-selejtező

Marco Rossi: Régóta vagyok a magyar válogatott szövetségi kapitánya, de…

Marco Rossi második vb-selejtezősorozata ért véget a magyar válogatott kispadján az Írország elleni drámai 3-2-es vereséggel. Míg Rossi a két Eb-selejtezőt sikerrel vívta meg szövetségi kapitányként, a vb-kvalifikációi során még a pótselejtezőig sem jutottunk el. A szövetségi kapitány érthetően nagyon csalódottan értékelt.

2025. 11. 16. 18:00
Marco Rossi sem tudta világbajnokságra kivezetni a magyar válogatottat, még a pótselejtező sem jött össze Fotó: Polyák Attila
Marco Rossi két Európa-bajnokságra kivezette a magyar válogatottat, a két általa dirigált vb-selejtezősorozatban viszont még a pótselejtező sem jött össze. Most jártunk hozzá közelebb: Írország ellen, a selejtezőcsoport utolsó fordulójában a döntetlen is elég lett volna a pótselejtező kiharcolásához, Troy Parrott azonban a 96. percben megszerezte a vendégek győztes gólját. Szoboszlai Dominikhez hasonlóan Marco Rossi is nehezen találta a szavakat a fájdalmas vereség után, de a tv-ben, majd a sajtótájékoztatón is becsülettel válaszolt a kérdésekre.

Szalai Attila és Mocsi Attila arckifejezése is árulkodó, a magyar válogatott lemarad a vb-ről, Marco Rossi csapata az utolsó pillanatokban bukott el Írország ellen
Szalai Attila és Mocsi Attila arckifejezése is árulkodó, a magyar válogatott lemarad a vb-ről, Marco Rossi csapata az utolsó pillanatokban bukott el Írország ellen (Fotó: Mirkó István)

Az ír hősről, Parrottról megjegyezte: ismerik a képességeit.

Marco Rossi nem mond le a vb-selejtezős kudarc után

– Régóta vagyok a magyar válogatott szövetségi kapitánya, de ennyire rosszul még nem éreztem magam – mondta a rendkívül fájdalmas vereség után Rossi, akinek még további két selejtezősorozatra szól a szerződése az MLSZ-szel.

– Majd az eknökséggel is értékeljük, merre haladjunk tovább. Persze csak a pótselejtező lehetett volna meg, de tisztázni kell, merre tovább – reagált a jövőre Rossi, aki az írek elleni meccsről így beszélt:

Óriási csalódottság, nem ezt érdemeltük. 2-1-nél mondtam a srácoknak, próbálják meg berúgni a harmadikat, hogy döntsék el a mecset. Nem sikerült, aztán történt, ami történt. Nagyon sajnálom, hogy megint a hosszabbításban kaptunk egy gólt, mint Írországban. A srácoknak csak annyit mondtam, hogy nem tudok nekik szemrehányást tenni semmiért.

– fogalmazott a szakember, aki immár sokadszor is elmondta: szövetségi kapitányként ő az első számú felelős.

 

