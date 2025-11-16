Marco Rossi: Régóta vagyok a magyar válogatott szövetségi kapitánya, de…

Marco Rossi két Európa-bajnokságra kivezette a magyar válogatottat, a két általa dirigált vb-selejtezősorozatban viszont még a pótselejtező sem jött össze. Most jártunk hozzá közelebb: Írország ellen, a selejtezőcsoport utolsó fordulójában a döntetlen is elég lett volna a pótselejtező kiharcolásához, Troy Parrott azonban a 96. percben megszerezte a vendégek győztes gólját. Szoboszlai Dominikhez hasonlóan Marco Rossi is nehezen találta a szavakat a fájdalmas vereség után, de a tv-ben, majd a sajtótájékoztatón is becsülettel válaszolt a kérdésekre.

Szalai Attila és Mocsi Attila arckifejezése is árulkodó, a magyar válogatott lemarad a vb-ről, Marco Rossi csapata az utolsó pillanatokban bukott el Írország ellen (Fotó: Mirkó István)

Az ír hősről, Parrottról megjegyezte: ismerik a képességeit.

Marco Rossi nem mond le a vb-selejtezős kudarc után

– Régóta vagyok a magyar válogatott szövetségi kapitánya, de ennyire rosszul még nem éreztem magam – mondta a rendkívül fájdalmas vereség után Rossi, akinek még további két selejtezősorozatra szól a szerződése az MLSZ-szel.