Ez történt a magyar válogatott öltözőjében: pokolhangulat, Rossi és Szoboszlai beszéde

Nehezen találják a szavakat a magyar válogatott tagjai az írek elleni 3-2-es vereség után, amivel elúszott az esély a vb-re való kijutásra. Marco Rossi szövetségi kapitány sem volt bőbeszédű a sajtótájékoztatón, a csapatkapitány Szoboszlai Dominik csak egy-egy szóval válaszolt a tévében, Csányi Sándor, az MLSZ elnöke pedig a harmadik kérdésnél otthagyta az újságírókat . Rajtuk kívül a játékosok közül csak Lukács Dániel és Dibusz Dénes értékelt. Előbbi elárulta, mi történt a magyar válogatott öltözőjében a lefújás után.

Lukács Dániel Szoboszlai Dominik beadásából szerzett vezetést a mayar válogatottnak az Írország elleni vb-selejtezőn Fotó: Mirkó István

– Pokolhangulat van most az öltözőben – árulta el Lukács Dániel. – Mindenki maga alatt van. Nagyon szerettük volna megcsinálni ezt a meccset, de sajnos nem sikerült. A 80. perc után tudtuk, hogy rugdosni fogják befelé a labdákat, mert ebben nagyon jók, és sajnos be is jött nekik.

Lukács szerint Rossi és Szoboszlai is nehezen találták a szavakat az öltözőben, azt pedig, amit mondtak, nem szeretné kibeszélni.

Lukács Dániel a gólja ellenére nagyon szomorú

A Puskás Akadémia csatára már a harmadik percben megszerezte a vezetést a magyar válogatottnak, ez volt az ötödik válogatottmeccsén a második találata.

– Nyilván jobban örültem volna, ha nyerünk is – kesergett Lukács. – Most nagyon szomorú vagyok, tényleg. Hiába rúgtam gólt, nehéz bármit is mondani most. A gólomnak abban a pillanatban persze örültem, bár kicsit bennem volt, hogy lesen vagyok, de hál’ Istennek megint belógott valaki egy kicsit.