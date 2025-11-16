Csányi Sándormagyar labdarúgó–válogatottvb-selejtezőMLSZ

A kérdés, amire Csányi Sándor nem akart válaszolni az írek elleni vereség után

Negyven év után sem lesz ott jövőre a világbajnokságon a magyar labdarúgó-válogatott, miután az ír válogatott sokkoló, 3-2-e győzelmet aratott a Puskás Arénában vasárnap a vb-selejtezős csoport záró fordulójában. Csányi Sándor, az MLSZ elnöke némi győzködés után nyilatkozott a magyar újságíróknak a kudarc után, de mindössze a harmadik kérdésre már jobbnak látta, ha inkább nem válaszol.

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 18:30
Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke értékelte az írek elleni vereséget Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csányi Sándor, az MLSZ elnöke érthetően nehezen élte meg a vasárnapi történéseket. A magyar válogatott ünnepre készült a telt házas Puskás Arénában, és nagyon közel volt a siker, hogy 1997 után újra elérjük a vb-pótselejtezőt. Ehhez a döntetlen is elég lett volna az írek elleni hazai meccsen, kétszer is vezettünk, de végül a hosszabbítás hatodik percében megszületett az írek 3-2-es győzelmét eredményező gól.

Nemcsak Szoboszlai és társai, az MLSZ elnöke, Csányi Sándor is le volt törve az írek elleni kudarc miatt
Nemcsak Szoboszlai és társai, az MLSZ elnöke, Csányi Sándor is le volt törve az írek elleni kudarc miatt Fotó: Mirkó István

Mindenki másképp dolgozza fel a kudarcot. A magyar válogatott játékosai, az élükön Szoboszlai Dominikkel összetörve néztek maguk elé. A B-közép pedig kiadta a dühét, és az MLSZ-t kezdte el szidni, amellyel nem felhőtlen a kapcsolata: a meccs előtt a szurkolók tüntettek, amiért szerintük a szövetség betiltotta az élőképet.

Csányi Sándor szerint ez hiányzott a vb-pótselejtezőhöz

Csányi Sándor először nem akart nyilatkozni a meccs után a magyar újságíróknak, némi győzködés után azonban mégis kötélnek állt. Az MLSZ elnöke így értékelte az írek elleni kudarcot:

– Nagyon reménykedtem, hogy a pótselejtezőre legalább kijutunk, talán meg is érdemeltük volna, de ilyen a futball, nagyon csalódott vagyok – vélekedett Csányi.

Mi hiányzott a sikerhez?

– Talán a végén a koncentráció – állapította meg az MLSZ elnöke.

Csányi Sándornak ekkor könny szökött a szemébe. Jött is a kérdés, hogy tiszta könny elnök úr szeme, ennyire elkeseredett-e, de erre már nem akart válaszolni. Nem is volt rá szükség.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKocsis Máté

A tisztánlátás végett

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.