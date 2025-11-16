A kérdés, amire Csányi Sándor nem akart válaszolni az írek elleni vereség után

Csányi Sándor, az MLSZ elnöke érthetően nehezen élte meg a vasárnapi történéseket. A magyar válogatott ünnepre készült a telt házas Puskás Arénában, és nagyon közel volt a siker, hogy 1997 után újra elérjük a vb-pótselejtezőt. Ehhez a döntetlen is elég lett volna az írek elleni hazai meccsen, kétszer is vezettünk, de végül a hosszabbítás hatodik percében megszületett az írek 3-2-es győzelmét eredményező gól.

Nemcsak Szoboszlai és társai, az MLSZ elnöke, Csányi Sándor is le volt törve az írek elleni kudarc miatt Fotó: Mirkó István

Mindenki másképp dolgozza fel a kudarcot. A magyar válogatott játékosai, az élükön Szoboszlai Dominikkel összetörve néztek maguk elé. A B-közép pedig kiadta a dühét, és az MLSZ-t kezdte el szidni, amellyel nem felhőtlen a kapcsolata: a meccs előtt a szurkolók tüntettek, amiért szerintük a szövetség betiltotta az élőképet.

Csányi Sándor szerint ez hiányzott a vb-pótselejtezőhöz

Csányi Sándor először nem akart nyilatkozni a meccs után a magyar újságíróknak, némi győzködés után azonban mégis kötélnek állt. Az MLSZ elnöke így értékelte az írek elleni kudarcot:

– Nagyon reménykedtem, hogy a pótselejtezőre legalább kijutunk, talán meg is érdemeltük volna, de ilyen a futball, nagyon csalódott vagyok – vélekedett Csányi.

Mi hiányzott a sikerhez?

– Talán a végén a koncentráció – állapította meg az MLSZ elnöke.

Csányi Sándornak ekkor könny szökött a szemébe. Jött is a kérdés, hogy tiszta könny elnök úr szeme, ennyire elkeseredett-e, de erre már nem akart válaszolni. Nem is volt rá szükség.