Felháborodtak a magyar szurkolók: az MLSZ sokkoló döntést hozott az írek elleni meccsről

A magyar labdarúgó-válogatott tizenhat éves szervezett szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade szombat reggel adta ki a Facebook-oldalán a közleményt, amelyből kiderült, az MLSZ illetékes döntéshozói nem engedélyezik, hogy a szurkolók látványelemekkel támogassák a magyar válogatottat az írek elleni vasárnapi vb-selejtezőn, vagyis ezúttal nem lesz koreográfia.

A Carpathian Brigade ezúttal nem készülhet koreográfiával (Fotó: Farkas Zsolt/Carpathian Brigade/Facebook)

A közlemény szerint a magyar szövetség a legutóbbi mérkőzéseken tapasztalt, ellenük irányuló véleménynyilvánítások okán tette meg ezt a drasztikus lépést.

A Carpathian Brigade üzent az MLSZ-nek

„Szurkolók elleni perek; túlzó, indokolatlan büntetések; lejárató kampányvideók… Mindezek nem kis feszültséget szültek a honi lelátói mozgalmakban és természetesen a válogatott lelátóját is hathatósan érintették. Valóban fogalmaztunk meg kritikákat akár transzparenseken, akár verbálisan, azonban mindezek sosem voltak személyes jellegűek. Mi csupán azt szeretnénk, hogy egy valódi párbeszéd alakuljon ki a szövetség és a szurkolók között. Úgy véljük, a szövetségen belül sem húz mindenki egy irányba, többször születtek egymásnak ellentmondó állítások, vagy akár döntések különböző ügyekben. Úgy gondoljuk, hogy ilyen ellentmondások csak olyan környezetben születhetnek, ahol a döntéshozók önös céljai nem egyeznek a szervezetével” – olvasható a bejegyzésben.

A Carpathian Brigade hozzátette, az év elején jelezték már az illetékeseknek, hogy ha az imént felsorolt dolgok így folytatódnak, akkor a nézeteltérések az oly fontos vb-selejtezők idejére fognak kicsúcsosodni, ami senkinek nem lehet érdeke. A közlemény végén arra kértek minden, a magyar futball sikeréért szorító drukkert, hogy vigyen magával sálat, zászlót a mérkőzésre, és segítse a csapatot, hogy megtegye az újabb lépést a hőn áhított világbajnoki szereplés felé.

A teljes közlemény:

A Carpathian Brigade tagjai rendre kitesznek magukért a magyar válogatott mérkőzésein, a portugálok elleni hazai selejtezőn például A Pál utcai fiúk világát megidéző koreográfiával vezette fel a végül 3-2-re elveszített találkozót.