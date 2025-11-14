Így juthat ki a magyar válogatott pótselejtező nélkül a világbajnokságra

A magyar válogatott 1-0-ra győzött Jerevánban, az írek pedig otthon nyertek 2-0-ra a portugálok ellen az F jelű csoportban, a csütörtök esti vb-selejtezőkön. A vasárnapi zárófordulóban, 15 órától párhuzamosan rendeznek Portugália–Örményország és Magyarország–Írország találkozókat, és mindkettőnek komoly tétje lesz még. A magyaroknak még az automatikus kijutást érő első hely és a márciusi pótselejtezőn való részvételt érő második pozíció is elérhető, az írek elleni vereséggel ugyanakkor minden esély elszállna az 1986 óta nem látott világbajnoki kvalifikációra.

A magyar válogatottnak az írek ellen pontszerzésre van szüksége a vb-pótselejtező eléréséhez, de az örmények portugáliai sikere ennél is többet jelenthetne (Fotó: AFP/Karen Minasyan)

Magyar válogatott: írek elleni pontszerzés kell a vb-pótselejtezőhöz

Az F csoport jelenlegi állása:

Portugália 10 pont (11-6-os gólkülönbség) Magyarország 8 (9-7) Írország 7 (6-5) Örményország 3 (2-10)

A gólkülönbség azért fontos, mert azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény helyett ez dönt. Lássuk, milyen forgatókönyvek milyen végeredményt jelentenének!

Portugália–Örményország Magyarország–Írország Az első három helyezett sorrendje 1* 1 portugál, magyar, ír 1 X portugál, magyar, ír 1 2 portugál, ír, magyar X 1 (legalább négygólos siker) magyar, portugál, ír X 1 (háromgólos siker) Portugália és Magyarország közt a több szerzett gól dönt az első helyről X 1 (legfeljebb kétgólos siker) portugál, magyar, ír X X portugál, magyar, ír X 2 portugál, ír, magyar 2 1 magyar, portugál, ír 2 X portugál, magyar, ír 2 2 Portugália és Írország közt a gólkülönbség dönt az első helyről

*: 1 = hazai győzelem, X = döntetlen, 2 = vendégsiker

Leegyszerűsítve és reálisan nézve, Marco Rossi szövetségi kapitány együttese egyenes ágon kijut a jövő évi vb-re, ha vasárnap a Puskás Arénában legyőzi az íreket, és a portugálok kikapnak a vendég örményektől. Ha ez nem történik meg és a magyar válogatott nem kap ki Írországtól, akkor a nemzeti csapat második lesz, és készülhet majd a márciusi pótselejtezőre.