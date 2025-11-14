Rendkívüli

Így juthat ki a magyar válogatott pótselejtező nélkül a világbajnokságra

A csütörtöki eredmények miatt csak a vasárnapi utolsó fordulóban dől el, melyik csapat jut ki a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra és melyik lesz pótselejtezős az európai selejtező F csoportjából. Örményország már biztosan negyedik lesz a kvartettben, Portugália nem lehet rosszabb másodiknál, Magyarország és Írország viszont az első és a harmadik hely között bárhol végezhet a vb-selejtezős csoportjában. A magyar válogatott az írek elleni pontszerzéssel biztosan megőrzi az esélyét a világbajnoki részvételre.

2025. 11. 14. 6:36
Varga Barnabás gólja magyar győzelmet ért Örményországban, így még az azonnali vb-kijutás sem úszott el (Fotó: AFP/Karen Minasyan)
A magyar válogatott 1-0-ra győzött Jerevánban, az írek pedig otthon nyertek 2-0-ra a portugálok ellen az F jelű csoportban, a csütörtök esti vb-selejtezőkön. A vasárnapi zárófordulóban, 15 órától párhuzamosan rendeznek Portugália–Örményország és Magyarország–Írország találkozókat, és mindkettőnek komoly tétje lesz még. A magyaroknak még az automatikus kijutást érő első hely és a márciusi pótselejtezőn való részvételt érő második pozíció is elérhető, az írek elleni vereséggel ugyanakkor minden esély elszállna az 1986 óta nem látott világbajnoki kvalifikációra.

A magyar válogatottnak az írek ellen pontszerzésre van szüksége a vb-pótselejtező eléréséhez, de az örmények portugáliai sikere ennél is többet jelenthetne
A magyar válogatottnak az írek ellen pontszerzésre van szüksége a vb-pótselejtező eléréséhez, de az örmények portugáliai sikere ennél is többet jelenthetne (Fotó: AFP/Karen Minasyan)

Magyar válogatott: írek elleni pontszerzés kell a vb-pótselejtezőhöz

Az F csoport jelenlegi állása: 

  1. Portugália 10 pont (11-6-os gólkülönbség)
  2. Magyarország 8 (9-7)
  3. Írország 7 (6-5)
  4. Örményország 3 (2-10)

A gólkülönbség azért fontos, mert azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény helyett ez dönt. Lássuk, milyen forgatókönyvek milyen végeredményt jelentenének!

Portugália–ÖrményországMagyarország–ÍrországAz első három helyezett sorrendje
1*1portugál, magyar, ír
1Xportugál, magyar, ír
12portugál, ír, magyar
X1 (legalább négygólos siker)magyar, portugál, ír
X1 (háromgólos siker)Portugália és Magyarország közt a több szerzett gól dönt az első helyről
X1 (legfeljebb kétgólos siker)portugál, magyar, ír
XXportugál, magyar, ír
X2portugál, ír, magyar
21magyar, portugál, ír
2Xportugál, magyar, ír
22Portugália és Írország közt a gólkülönbség dönt az első helyről

*: 1 = hazai győzelem, X = döntetlen, 2 = vendégsiker

Leegyszerűsítve és reálisan nézve, Marco Rossi szövetségi kapitány együttese egyenes ágon kijut a jövő évi vb-re, ha vasárnap a Puskás Arénában legyőzi az íreket, és a portugálok kikapnak a vendég örményektől. Ha ez nem történik meg és a magyar válogatott nem kap ki Írországtól, akkor a nemzeti csapat második lesz, és készülhet majd a márciusi pótselejtezőre.

