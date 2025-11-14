Így juthat ki a magyar válogatott pótselejtező nélkül a világbajnokságra

A magyar válogatott 1-0-ra győzött Jerevánban, az írek pedig otthon nyertek 2-0-ra a portugálok ellen az F jelű csoportban, a csütörtök esti vb-selejtezőkön. A vasárnapi zárófordulóban, 15 órától párhuzamosan rendeznek Portugália–Örményország és Magyarország–Írország találkozókat, és mindkettőnek komoly tétje lesz még. A magyaroknak még az automatikus kijutást érő első hely és a márciusi pótselejtezőn való részvételt érő második pozíció is elérhető, az írek elleni vereséggel ugyanakkor minden esély elszállna az 1986 óta nem látott világbajnoki kvalifikációra.
Magyar válogatott: írek elleni pontszerzés kell a vb-pótselejtezőhöz
Az F csoport jelenlegi állása:
- Portugália 10 pont (11-6-os gólkülönbség)
- Magyarország 8 (9-7)
- Írország 7 (6-5)
- Örményország 3 (2-10)
A gólkülönbség azért fontos, mert azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény helyett ez dönt. Lássuk, milyen forgatókönyvek milyen végeredményt jelentenének!
|Portugália–Örményország
|Magyarország–Írország
|Az első három helyezett sorrendje
|1*
|1
|portugál, magyar, ír
|1
|X
|portugál, magyar, ír
|1
|2
|portugál, ír, magyar
|X
|1 (legalább négygólos siker)
|magyar, portugál, ír
|X
|1 (háromgólos siker)
|Portugália és Magyarország közt a több szerzett gól dönt az első helyről
|X
|1 (legfeljebb kétgólos siker)
|portugál, magyar, ír
|X
|X
|portugál, magyar, ír
|X
|2
|portugál, ír, magyar
|2
|1
|magyar, portugál, ír
|2
|X
|portugál, magyar, ír
|2
|2
|Portugália és Írország közt a gólkülönbség dönt az első helyről
*: 1 = hazai győzelem, X = döntetlen, 2 = vendégsiker
Leegyszerűsítve és reálisan nézve, Marco Rossi szövetségi kapitány együttese egyenes ágon kijut a jövő évi vb-re, ha vasárnap a Puskás Arénában legyőzi az íreket, és a portugálok kikapnak a vendég örményektől. Ha ez nem történik meg és a magyar válogatott nem kap ki Írországtól, akkor a nemzeti csapat második lesz, és készülhet majd a márciusi pótselejtezőre.