Cristiano Ronaldo a piros lapja után odaszólt az írek kapitányának, a vb-ről is eltilthatják

A portugál labdarúgó-válogatott 2-0-ra kikapott Írországban csütörtök este világbajnoki selejtezőn. Cristiano Ronaldo a második félidőben piros lapot kapott, így a jövő évi vb első néhány, vagy akár az összes mérkőzését is kihagyhatja. Az ötszörös aranylabdás kiállításáról a két szövetségi kapitány, Heimir Hallgrímsson és Roberto Martínez is megszólalt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 5:45
Cristiano Ronaldo címeres mezben korábban még sosem kapott piros lapot (Fotó: AFP/Paul Faith)
Cristiano Ronaldo a felnőttpályafutása során 13. alkalommal kapott piros lapot, de ezek közül az elsőt nem klubcsapatban, hanem a portugál válogatottban. A negyvenéves futballistát csütörtök este a dublini vb-selejtező 59. percében azért állította ki a játékvezető, mert lekönyökölte az írek védőjét, Dara O'Shea-t. Akkorra már kialakult a 2-0-s végeredmény, és a bíró először sárga lapot adott Ronaldónak a szabálytalanságért, ám videózás után módosította az ítéletét. Az ötszörös aranylabdás játékos az örmények elleni vasárnapi találkozót biztosan kihagyja, de ha a portugálok egyenes ágon kijutnak a világbajnokságra, akkor egy esetleges hosszabb eltiltással a jövő nyári (csoport)mérkőzések egy részéről is lemaradhat.

Heimir Hallgrímsson, az ír válogatott szövetségi kapitánya Cristiano Ronaldo piros lapja után beszélt a portugál játékossal
Heimir Hallgrímsson, az ír válogatott szövetségi kapitánya Cristiano Ronaldo piros lapja után beszélt a portugál játékossal (Fotó: NurPhoto/Stefan Koops)

Cristiano Ronaldo odaszólt az írek szövetségi kapitányának

Az O'Shea esése után sírást imitáló Ronaldo láthatóan nem értett egyet a piros lapjával, majd – miközben lesétált a pályáról – az írek szövetségi kapitányának, Heimir Hallgrímssonnak is odaszólt. Néhány másodpercnyi szóváltás után végül kézfogással zárult a csörtéjük, az izlandi szakember pedig a lefújás után elárulta a részleteket.

– Valójában megdicsért, hogy nyomást gyakoroltam a játékvezetőre, de 

a pályán mutatott viselkedése miatt kapta a piros lapot, nem miattam, hacsak nem férkőztem be a fejébe

– mondta a már a találkozó előtt a bírókról beszélő Hallgrímsson, aki a mérkőzés után már nem kommunikált Ronaldóval. – Már nem volt miről beszélni. Ez csak egy kis ostobaság volt a részéről, úgy gondolom.”

A portugál kapitány szerint nem volt jogos a piros lap

A portugálokat irányító Roberto Martínez kevésbé volt megértő a piros lap kapcsán, és ő is felhozta Hallgrímssonnak a találkozót megelőző nyilatkozatát: – Az a csapatkapitány kapta a piros lapot, akinek a 226 mérkőzése alatt ez volt az első kiállítása. Ez elismerésre méltó, ahogyan azt is, hogy ezúttal is szenvedélyesen játszott. A hátrány miatt érthetően frusztrált volt, de ettől még az ítéletet egy kicsit keménynek éreztem. 

Majdnem hatvan percen át fogdosták, húzták és lökték a tizenhatoson belül akkor is, amikor megpróbált elszakadni a védőjétől.

A visszajátszás alapján rosszabbul néz ki az eset, mint amilyen valójában volt, mert úgy vélem, könyök helyett teljes testtel ütközött, csak bizonyos kameraszögből látszik könyöklésnek – értékelt Portugália spanyol szövetségi kapitánya. – Ettől még a döntést elfogadjuk, bár az hagy keserű szájízt a számban, hogy a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón az írek edzője a játékvezető befolyásolásáról beszélt, aztán egy nagydarab középhátvéd drámaian a földre esik, miután Cristiano testével ütközött.

A 10 ponttal éllovas Portugália a vasárnapi zárófordulóban Örményországot fogadja, míg a hétpontos írek a 8 ponttal második helyen álló Magyarország vendégei lesznek a Puskás Arénában. Az első helyezettek automatikusan kijut a világbajnokságra, a második a márciusi pótselejtezőn küzdhet tovább a részvételért.

