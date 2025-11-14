Szoboszlai DominikLiverpoolKerkez Milosmagyar válogatott

„I love you, Szoboszlai!” – vallomás a jereváni éjszakában + exkluzív videó

A magyar válogatott 1-0-s jereváni győzelme után is Liverpool-lázban égtek a helyi szurkolók. Szoboszlai Dominikre és Kerkez Milosra több tucat szurkoló várt, a két játékos népszerűsége Örményországban is új szintre lépett.

Kibédi Péter
2025. 11. 14. 4:45
Hosszú ideig várták az örmény fiatalok a két liverpooli sztárt
Hosszú ideig várták az örmény fiatalok a két liverpooli sztárt Forrás: Magyar Nemzet
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar labdarúgó válogatott 1-0-ra nyert Jerevánban Örményország ellen, azonban a vereség nem szegte kedvét a Liverpool helyi szurkolóinak. Több mint egy órát vártak arra, hogy megpillantsák kedvenceiket, Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milost.

Szoboszlai és Kerkez aláírása aláírása az örmény szurkolóknak is kincset ér
Szoboszlai és Kerkez aláírása aláírása az örmény szurkolóknak is kincset ér Fotó: Magyar Nemzet

Szoboszlai és Kerkez nevétől volt hangos a jereváni éjszaka

Arról, hogy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos hatalmas népszerűségnek örvend Örményországban, gyorsan képet kaptunk. A magyar válogatott repülőgépét sok Liverpool szurkoló várta a jereváni repülőtérn kedden, a két magyar becsülettel tűrte a rohamot és ha szoros is volt a program, egy-egy fotóra, és aláírásra megálltak. A csütörtök világbajnoki-selejtező után ezt még tudták fokozni az örmények.

Kerkez Milos külön kitért arra a magyarok jereváni sajtótájékoztatóján, hogy jól esik nekik a szurkolók szeretete, és a lehetőségükhöz mérten a közös képre, vagy aláírásra meg is állnak.

A saját válogatottjuk már régen elhagyta a stadiont, de ők maradtak, hangosan skandálták a liverpooli kedvencek nevét. Mivel a magyarok a lefújás után alig két órával már indultak Budapestre, most kevés esély volt a közös fotóra vagy aláírásra. Tömő Attila, a magyar válogatott technikai vezetője egy szerencsés szurkoló kezéből elvette a mezt, a buszra vitte, és aláíratta azt a két liverpoolival. A szerencsés örmény fiatal könnyes szemmel kiáltotta:

I love you, Szoboszlai! I love you, Kerkez!

– miközben szorongatta a mezét, amin a Szoboszlai és Kerkez aláírása szerepelt. Valószínűleg keveset von le a relikvia értékéből, hogy egyébként liverpooli csapattársuk, van Dijk mezét írták alá.

Az Origo exkluzív videójából kiderül az is, hogy a két liverpooli mellett még kit ismertek fel az örmény szurkolók.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Egy egoista drámája

Odrobina Kristóf avatarja

Gyerekkoromban volt egy mondás, amit a zempléni kisvárosunkban gyakran végső érvként hoztak fel a felnőttek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.