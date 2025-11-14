„I love you, Szoboszlai!” – vallomás a jereváni éjszakában + exkluzív videó

A magyar labdarúgó válogatott 1-0-ra nyert Jerevánban Örményország ellen, azonban a vereség nem szegte kedvét a Liverpool helyi szurkolóinak. Több mint egy órát vártak arra, hogy megpillantsák kedvenceiket, Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milost.

Szoboszlai és Kerkez aláírása aláírása az örmény szurkolóknak is kincset ér Fotó: Magyar Nemzet

Szoboszlai és Kerkez nevétől volt hangos a jereváni éjszaka

Arról, hogy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos hatalmas népszerűségnek örvend Örményországban, gyorsan képet kaptunk. A magyar válogatott repülőgépét sok Liverpool szurkoló várta a jereváni repülőtérn kedden, a két magyar becsülettel tűrte a rohamot és ha szoros is volt a program, egy-egy fotóra, és aláírásra megálltak. A csütörtök világbajnoki-selejtező után ezt még tudták fokozni az örmények.

Kerkez Milos külön kitért arra a magyarok jereváni sajtótájékoztatóján, hogy jól esik nekik a szurkolók szeretete, és a lehetőségükhöz mérten a közös képre, vagy aláírásra meg is állnak.

A saját válogatottjuk már régen elhagyta a stadiont, de ők maradtak, hangosan skandálták a liverpooli kedvencek nevét. Mivel a magyarok a lefújás után alig két órával már indultak Budapestre, most kevés esély volt a közös fotóra vagy aláírásra. Tömő Attila, a magyar válogatott technikai vezetője egy szerencsés szurkoló kezéből elvette a mezt, a buszra vitte, és aláíratta azt a két liverpoolival. A szerencsés örmény fiatal könnyes szemmel kiáltotta:

I love you, Szoboszlai! I love you, Kerkez!

– miközben szorongatta a mezét, amin a Szoboszlai és Kerkez aláírása szerepelt. Valószínűleg keveset von le a relikvia értékéből, hogy egyébként liverpooli csapattársuk, van Dijk mezét írták alá.

Az Origo exkluzív videójából kiderül az is, hogy a két liverpooli mellett még kit ismertek fel az örmény szurkolók.