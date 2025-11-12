Szoboszlai Dominikmagyar labdarúgó–válogatottÖrményország

Jerevánban is tombol a Szoboszlai-láz + exkluzív videó

Az utóbbi időben a magyar labdarúgó-válogatott az idegenbeli mérkőzés előtti napon érkezett meg a találkozó helyszínére, Jerevánba azonban már kedden este, s a kései időpont ellenére sokan várták a csapatot a Zvartnotsz repülőtéren. Természetesen a többség a Liverpool sztárját, Szoboszlai Dominiket szerette volna látni.

Kibédi Péter
2025. 11. 12. 7:37
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar labdarúgó-válogatott kedden a késő esti órákban érkezett meg az Örményország elleni világbajnoki selejtező helyszínére. Jerevánban a csapatot örmény szurkolók várták, Szoboszlai Dominiket a tranzitból kilépve azonnal megrohanták.

Szoboszlai Dominik aláírása már Jerevánban is sokat ért, egy közös kép örök emlék vele
Szoboszlai Dominik aláírása már Jerevánban is sokat ért, egy közös kép örök emlék vele. Fotó: Manvel Ajrapetjan

A magyar válogatott a koronavírus-járvány óta rendszeresen az idegenbeli mérkőzés előtti napon érkezett a találkozó helyszínére, és onnan a lefújás után néhány órával távozott is. Ezen a hagyományon most változtattak, vélhetően a háromórás időeltolódást figyelembe véve már két nappal a csütörtöki megérkeztek Jerevánba, a csütörtöki örmény–magyar világbajnoki selejtező helyszínére. A csapat délelőtt még Telkiben edzett, majd délután 3 óra után indult a repülő Budapestről, Jerevánban pedig helyi idő szerint este 9 óra után landolt.

A repülőtéren a magyar válogatott és Liverpool sztárját több örmény szurkoló is várta, akik a tranzitból kilépő Szoboszlai Dominiket azonnal megrohanták. 

Emlékezhetünk, tavaly Zenicán, a bosnyákok elleni válogatott meccs előtt a szálloda előtt rostokoltak a rajongók Szoboszlai aláírására várva.

A magyar válogatott szerdán helyi idő szerint este 7 órakor edz Jerevánban, a mérkőzés helyszínén, ami előtt Marco Rossi szövetségi kapitány és Kerkez Milos vesz részt a hivatalos sajtótájékoztatón. A magyar idő szerint csütörtökön 18 órakor kezdődő mérkőzésre minden jegy elkelt a vendégszektorba.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekboldogság

A boldogságról

Kondor Katalin avatarja

Valamit elrontott az emberiség, ez kétségtelen, hiszen a gonosz igencsak betüremkedett életünkbe, s megmagyarázhatatlanná tette a korábban megmagyarázhatót.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.