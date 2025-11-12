Jerevánban is tombol a Szoboszlai-láz + exkluzív videó

A magyar labdarúgó-válogatott kedden a késő esti órákban érkezett meg az Örményország elleni világbajnoki selejtező helyszínére. Jerevánban a csapatot örmény szurkolók várták, Szoboszlai Dominiket a tranzitból kilépve azonnal megrohanták.

Szoboszlai Dominik aláírása már Jerevánban is sokat ért, egy közös kép örök emlék vele. Fotó: Manvel Ajrapetjan

A magyar válogatott a koronavírus-járvány óta rendszeresen az idegenbeli mérkőzés előtti napon érkezett a találkozó helyszínére, és onnan a lefújás után néhány órával távozott is. Ezen a hagyományon most változtattak, vélhetően a háromórás időeltolódást figyelembe véve már két nappal a csütörtöki megérkeztek Jerevánba, a csütörtöki örmény–magyar világbajnoki selejtező helyszínére. A csapat délelőtt még Telkiben edzett, majd délután 3 óra után indult a repülő Budapestről, Jerevánban pedig helyi idő szerint este 9 óra után landolt.

A repülőtéren a magyar válogatott és Liverpool sztárját több örmény szurkoló is várta, akik a tranzitból kilépő Szoboszlai Dominiket azonnal megrohanták.

Emlékezhetünk, tavaly Zenicán, a bosnyákok elleni válogatott meccs előtt a szálloda előtt rostokoltak a rajongók Szoboszlai aláírására várva.

A magyar válogatott szerdán helyi idő szerint este 7 órakor edz Jerevánban, a mérkőzés helyszínén, ami előtt Marco Rossi szövetségi kapitány és Kerkez Milos vesz részt a hivatalos sajtótájékoztatón. A magyar idő szerint csütörtökön 18 órakor kezdődő mérkőzésre minden jegy elkelt a vendégszektorba.