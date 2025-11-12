magyar válogatottVárhidi Pétervb-selejtezőgellei imre

Gellei Imre és Várhidi Péter is kezdeményező játékot vár a válogatottól Jerevánban

Már csak egy nap, és sorsdöntő világbajnoki selejtezőt játszik a magyar labdarúgó-válogatott Örményországban. Sokan találgatják, milyen felfogásban lenne tanácsos pályára lépni, óvatos vagy bátor taktika lenne-e üdvözítő. Gellei Imre szövetségi kapitányként szembenézett már hasonló helyzettel, de elmondta lapunknak a véleményét Várhidi Péter is, aki szintén irányította korábban a válogatottat.

Pajor-Gyulai László
2025. 11. 12. 5:20
Gellei Imre szövetségi kapitányként átélte, milyn sorsdöntő meccset játszani egy selejtezőn. Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nincs mese: nyerni kell Örményországban, és ha emellett a portugálok győznek Írországban, akkor máris meglesz a pótselejtező a jövő nyári világbajnokságra. Persze döntetlen, sőt vereség esetén is maradna esély, de akkor vasárnap komoly izgalmak várnának ránk az írek ellen. Arról nem is beszélve, hogy az összegyűjtött pontok száma sem közömbös a pótselejtezők sorsolásakor a kiemeléseknél, tehát a legüdvözítőbb megoldás a válogatott jereváni győzelme.

A magyar válogatott védője, Lőw Zsolt sem tudta megállítani Verpakovskist
Maris Verpakovskis és Lőw Zsolt csatáját a lett csatár nyerte 2003-ban, hiszen két góllal is szertefoszlatta a magyar válogatott Európa-bajnoki álmait.Fotó: ILMARS ZNOTINS AFP

Gellei Imre szövetségi kapitányként volt kísértetiesen hasonló helyzetben. A most 75 éves szakember csapata 2003. szeptember 10-én Rigában lépett pályára, két fordulóval a következő évi Európa-bajnokság selejtezőinek a vége előtt. A tét igen nagy volt: ha a magyar válogatott nyer az itthon 3-1-re legyőzött Lettország ellen, és a svédek hazaviszik mind a három pontot Lengyelországból, akkor a mi csapatunk biztosan pótselejtezős. Nem lőjük le a poént, ha eláruljuk, hogy a svédek ugyan legyőzték a lengyeleket, mi viszont kikaptunk 3-1-re, majd az utolsó fordulóban a lengyelektől is vereséget szenvedtünk, ezért akkor hoppon maradtunk.

– Az első fél órában felborult a pálya, akkora fölényben futballoztunk – emlékezett vissza a történtekre Gellei Imre. – Aztán mi végeztünk el szabadrúgást az ellenfél tizenhatosánál, a kifejelt labdával a rendkívül gyors Verpakovskis végigfutott a pályán, két visszazáró védőt is becsapott, úgy lőtt a hálóba, majd négy perccel később egy szögletet követően az őrizetlenül hagyott hosszú saroktól kaptunk még egy gólt. Most is azt mondom, helyes taktikát választottunk azzal, hogy a kezünkbe ragadtuk az irányítást, ám a futballban elég egy hiba vagy kicsi balszerencse, és a legjobb elképzelés is csődöt mondhat.

A válogatott sikere a fontos, nem a szép játék

Az egykori kapitány véleménye szerint most, Jerevánban a magyar válogatottnak is törekednie kell a játék irányítására, mert alkalmas rá. Szoboszlai Dominik és Sallai Roland megbonthatja a védelmet, Varga Barnabást jól kiszolgálva is lehet gólhelyzetekig jutni, a többieknek pedig küzdeniük, ütközniük kell, hogy minden elveszített labdát gyorsan megszerezzünk. És nagyon fontos, hogy ezúttal nem a játék szépsége a fontos, amit Gellei Imre egy régi történettel támasztott alá:

– Egyszer a Vasassal úgy nyertünk Veszprémben, hogy alig léptük át a felezővonalat, de találtunk egy gólt. Engem edzőként ez kiakasztott, de Illovszky Rudi bácsi azt mondta, Imikém, lépjen túl rajta, a pontok zsebben vannak, arra pedig, hogy miként kerültek oda, holnapután már senki sem emlékszik majd.

Fotó: Arcanum

Várhidi Péter három évvel később lett szövetségi kapitány, és egyetért abban az elődjével, hogy az örmények ellen nem szabad feladnia a kezdeményezést a magyar válogatottnak. Szerinte Marco Rossi játékosai a képességeket tekintve összességében jobbak, és ennek feltétlenül meg kell jelennie a pályán. Ugyanakkor az örményeket kreatívnak tartja, akik nem bunkerfocira törekednek, még idegenben is bevállalják a játékot, nem állnak be a kapujuk elé.

– Sejtésem szerint Marco Rossi a pálya középső sávjában szeretne létszámfölényt teremteni, és ott akar labdát szerezni, onnan gyorsan megindulva veszélyes támadásokat lehet indítani – osztotta meg a várakozását Várhidi Péter. – Ez nagyon feküdne Szoboszlainak, Sallainak és Vargának is, velük mindenféleképpen jobb csapat a miénk, és meggyőződésem, hogy meg tudjuk verni Örményországot.

Várhid Péter hozzátette, hogy nyilvánvalóan győzelmet vár az egész ország, és ahogy Gellei Imre is mondta, az eredmény a legfontosabb. Attól nem tart, hogy a tét, a nyomás görcsössé tenné a játékosokat, hiszen valamennyien rutinosabbak annál, sok csatát megvívtak már, és ezt is megnyerik csütörtökön.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekRákay Philip

Belemondták Magyar Péter arcába az igazságot, Rákay Philip volt a tettes

Csépányi Balázs avatarja

Végre!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.