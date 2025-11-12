Gellei Imre és Várhidi Péter is kezdeményező játékot vár a válogatottól Jerevánban

Nincs mese: nyerni kell Örményországban, és ha emellett a portugálok győznek Írországban, akkor máris meglesz a pótselejtező a jövő nyári világbajnokságra. Persze döntetlen, sőt vereség esetén is maradna esély, de akkor vasárnap komoly izgalmak várnának ránk az írek ellen. Arról nem is beszélve, hogy az összegyűjtött pontok száma sem közömbös a pótselejtezők sorsolásakor a kiemeléseknél, tehát a legüdvözítőbb megoldás a válogatott jereváni győzelme.

Maris Verpakovskis és Lőw Zsolt csatáját a lett csatár nyerte 2003-ban, hiszen két góllal is szertefoszlatta a magyar válogatott Európa-bajnoki álmait.Fotó: ILMARS ZNOTINS AFP

Gellei Imre szövetségi kapitányként volt kísértetiesen hasonló helyzetben. A most 75 éves szakember csapata 2003. szeptember 10-én Rigában lépett pályára, két fordulóval a következő évi Európa-bajnokság selejtezőinek a vége előtt. A tét igen nagy volt: ha a magyar válogatott nyer az itthon 3-1-re legyőzött Lettország ellen, és a svédek hazaviszik mind a három pontot Lengyelországból, akkor a mi csapatunk biztosan pótselejtezős. Nem lőjük le a poént, ha eláruljuk, hogy a svédek ugyan legyőzték a lengyeleket, mi viszont kikaptunk 3-1-re, majd az utolsó fordulóban a lengyelektől is vereséget szenvedtünk, ezért akkor hoppon maradtunk.

– Az első fél órában felborult a pálya, akkora fölényben futballoztunk – emlékezett vissza a történtekre Gellei Imre. – Aztán mi végeztünk el szabadrúgást az ellenfél tizenhatosánál, a kifejelt labdával a rendkívül gyors Verpakovskis végigfutott a pályán, két visszazáró védőt is becsapott, úgy lőtt a hálóba, majd négy perccel később egy szögletet követően az őrizetlenül hagyott hosszú saroktól kaptunk még egy gólt. Most is azt mondom, helyes taktikát választottunk azzal, hogy a kezünkbe ragadtuk az irányítást, ám a futballban elég egy hiba vagy kicsi balszerencse, és a legjobb elképzelés is csődöt mondhat.

A válogatott sikere a fontos, nem a szép játék

Az egykori kapitány véleménye szerint most, Jerevánban a magyar válogatottnak is törekednie kell a játék irányítására, mert alkalmas rá. Szoboszlai Dominik és Sallai Roland megbonthatja a védelmet, Varga Barnabást jól kiszolgálva is lehet gólhelyzetekig jutni, a többieknek pedig küzdeniük, ütközniük kell, hogy minden elveszített labdát gyorsan megszerezzünk. És nagyon fontos, hogy ezúttal nem a játék szépsége a fontos, amit Gellei Imre egy régi történettel támasztott alá: