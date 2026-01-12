PutyinOroszországvédelmi ipargazdaság

Putyin magasabb fokozatra állítja az orosz gazdaságot?

Vlagyimir Putyin hétfőn megbeszélést folytatott Denis Manturov első miniszterelnök-helyettessel, amelynek középpontjában az ország védelmi-ipari komplexuma, a feldolgozóipar és a kozmonautikai ágazat fejlesztése állt.

Szabó István
Forrás: RIA Novosztyi2026. 01. 12. 23:12
Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: Mikhail Metzel Forrás: AFP
Putyin hangsúlyozta: a védelmi-ipari komplexum termékpalettáját hosszú távon érdemes kiegyensúlyozni, figyelembe véve a munkaerő-termelékenység növekedését. Manturov elmondta, hogy ebben a szektorban jelenleg 3,8 millió ember dolgozik, az elmúlt három évben 800 ezerrel nőtt a létszámuk, miközben jelentős javulás tapasztalható a termelékenység terén, írja a RIA Novosztyi.

Putyin
Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozik Gyenyisz Manturov orosz miniszterelnök-helyettessel a moszkvai Kremlben (Fotó: AFP/Vjacseszlav Prokofjev)

Ez kiemelten fontos kérdés, ezért utasítást adtam, hogy szükség esetén akár második műszakkal, de teljesüljön a várt termelékenység

– fogalmazott Putyin.

Putyin tervei: Feldolgozóipari növekedés és exportbővítés

Manturov beszámolója szerint a feldolgozóipar növekedése is 2025 végére három százalék körül alakulhat, a pontos adatok a februári hivatalos statisztikák alapján lesznek elérhetők. Kiemelte: a vállalatok a nehéz gazdasági körülmények ellenére is megtartották beruházási ütemüket, a három negyedév adatai szerint a beruházások 23 százalékkal, mintegy ötbillió rubellel nőttek.

A feldolgozóipari vállalatok exportja az első tíz hónapban 18 százalékkal bővült, ami azt mutatja, hogy az orosz ipar sikeresen alkalmazkodott az új piacokhoz, a szállítások 80 százaléka baráti országokba irányul.

This handout picture released by the Russian Roscosmos space agency on April 11, 2024 shows a heavy-class Angara-A5 rocket blasting off from the launch pad of the Vostochny cosmodrome in the Amur region. (Photo by Handout / ROSCOSMOS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / ROSCOSMOS" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Egy nehézosztályú orosz Angara–A5 rakéta, amint az Amur régióban található Vosztocsnij kozmodrom indítóállásáról indul (Fotó: AFP/ROSCOSMOS)

Kozmonautika és új rakétaindítások

A kozmonautikai ágazatban a Roszkoszmosz tavaly 17 indítást hajtott végre, miközben az orosz műholdállomány 288-ról 300-ra bővült. Külön kiemelték az Angara–A5 rakéta indítását a Pleszeck űrközpontból, amely pályára juttatott egy katonai műholdat.

Manturov elmondta: a következő lépés az Angara rakéták széles körű alkalmazása a Vosztocsnij űrközpontból, beleértve az orosz űrállomással és a későbbi Hold-programmal kapcsolatos feladatokat.

A kozmonautikai vállalatok bevétele 10 százalékkal nőtt az elmúlt időszakban. Manturov hangsúlyozta a magánszektor bevonásának fontosságát, amely felgyorsíthatja az iparági fejlesztéseket és versenyelőnyt biztosíthat a nemzetközi piacokon. Ezenfelül az idén az Oroszországban működő földmegfigyelési szolgáltatások új formában kezdik meg működésüket: az erre szánt költségvetésben 11 minisztérium összesen ötmilliárd rubelt különített el.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP/Mikhail Metzel) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

