Putyin magasabb fokozatra állítja az orosz gazdaságot?

Ez kiemelten fontos kérdés, ezért utasítást adtam, hogy szükség esetén akár második műszakkal, de teljesüljön a várt termelékenység

– fogalmazott Putyin.

Putyin tervei: Feldolgozóipari növekedés és exportbővítés

Manturov beszámolója szerint a feldolgozóipar növekedése is 2025 végére három százalék körül alakulhat, a pontos adatok a februári hivatalos statisztikák alapján lesznek elérhetők. Kiemelte: a vállalatok a nehéz gazdasági körülmények ellenére is megtartották beruházási ütemüket, a három negyedév adatai szerint a beruházások 23 százalékkal, mintegy ötbillió rubellel nőttek.

A feldolgozóipari vállalatok exportja az első tíz hónapban 18 százalékkal bővült, ami azt mutatja, hogy az orosz ipar sikeresen alkalmazkodott az új piacokhoz, a szállítások 80 százaléka baráti országokba irányul.

Egy nehézosztályú orosz Angara–A5 rakéta, amint az Amur régióban található Vosztocsnij kozmodrom indítóállásáról indul (Fotó: AFP/ROSCOSMOS)

Kozmonautika és új rakétaindítások

A kozmonautikai ágazatban a Roszkoszmosz tavaly 17 indítást hajtott végre, miközben az orosz műholdállomány 288-ról 300-ra bővült. Külön kiemelték az Angara–A5 rakéta indítását a Pleszeck űrközpontból, amely pályára juttatott egy katonai műholdat.

Manturov elmondta: a következő lépés az Angara rakéták széles körű alkalmazása a Vosztocsnij űrközpontból, beleértve az orosz űrállomással és a későbbi Hold-programmal kapcsolatos feladatokat.

A kozmonautikai vállalatok bevétele 10 százalékkal nőtt az elmúlt időszakban. Manturov hangsúlyozta a magánszektor bevonásának fontosságát, amely felgyorsíthatja az iparági fejlesztéseket és versenyelőnyt biztosíthat a nemzetközi piacokon. Ezenfelül az idén az Oroszországban működő földmegfigyelési szolgáltatások új formában kezdik meg működésüket: az erre szánt költségvetésben 11 minisztérium összesen ötmilliárd rubelt különített el.