Putyin hangsúlyozta: a védelmi-ipari komplexum termékpalettáját hosszú távon érdemes kiegyensúlyozni, figyelembe véve a munkaerő-termelékenység növekedését. Manturov elmondta, hogy ebben a szektorban jelenleg 3,8 millió ember dolgozik, az elmúlt három évben 800 ezerrel nőtt a létszámuk, miközben jelentős javulás tapasztalható a termelékenység terén, írja a RIA Novosztyi.
Putyin magasabb fokozatra állítja az orosz gazdaságot?
Vlagyimir Putyin hétfőn megbeszélést folytatott Denis Manturov első miniszterelnök-helyettessel, amelynek középpontjában az ország védelmi-ipari komplexuma, a feldolgozóipar és a kozmonautikai ágazat fejlesztése állt.
Ez kiemelten fontos kérdés, ezért utasítást adtam, hogy szükség esetén akár második műszakkal, de teljesüljön a várt termelékenység
– fogalmazott Putyin.
Putyin tervei: Feldolgozóipari növekedés és exportbővítés
Manturov beszámolója szerint a feldolgozóipar növekedése is 2025 végére három százalék körül alakulhat, a pontos adatok a februári hivatalos statisztikák alapján lesznek elérhetők. Kiemelte: a vállalatok a nehéz gazdasági körülmények ellenére is megtartották beruházási ütemüket, a három negyedév adatai szerint a beruházások 23 százalékkal, mintegy ötbillió rubellel nőttek.
A feldolgozóipari vállalatok exportja az első tíz hónapban 18 százalékkal bővült, ami azt mutatja, hogy az orosz ipar sikeresen alkalmazkodott az új piacokhoz, a szállítások 80 százaléka baráti országokba irányul.
Kozmonautika és új rakétaindítások
A kozmonautikai ágazatban a Roszkoszmosz tavaly 17 indítást hajtott végre, miközben az orosz műholdállomány 288-ról 300-ra bővült. Külön kiemelték az Angara–A5 rakéta indítását a Pleszeck űrközpontból, amely pályára juttatott egy katonai műholdat.
Manturov elmondta: a következő lépés az Angara rakéták széles körű alkalmazása a Vosztocsnij űrközpontból, beleértve az orosz űrállomással és a későbbi Hold-programmal kapcsolatos feladatokat.
A kozmonautikai vállalatok bevétele 10 százalékkal nőtt az elmúlt időszakban. Manturov hangsúlyozta a magánszektor bevonásának fontosságát, amely felgyorsíthatja az iparági fejlesztéseket és versenyelőnyt biztosíthat a nemzetközi piacokon. Ezenfelül az idén az Oroszországban működő földmegfigyelési szolgáltatások új formában kezdik meg működésüket: az erre szánt költségvetésben 11 minisztérium összesen ötmilliárd rubelt különített el.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP/Mikhail Metzel)
