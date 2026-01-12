the 69 eyeszenekari surviveblkiiblk -steve stevens

Feltámadtak a goth rock kultikus fenegyerekei – egy gitárlegenda is segítette őket

A rockzene világában, ahol a divathullámok jönnek és mennek, kevés dolog nyújt olyan biztos pontot, mint az északi sötétség és a hollywoodi csillogás különös házasítása. A finn The 69 Eyes immár közel négy évtizede bizonyítja, hogy a hitelesség nem kopik el az idővel. Legújabb, I Survive című dalukkal nemcsak egy új kiadói korszakot indítottak el, hanem egy igazi gitárlegendát is segítségül hívtak, hogy életben tartsák a klasszikus rock lángját.

Balázs D. Attila
2026. 01. 12. 21:40
the 69 eyes Fotó: MAREK SABOGAL
A Helsinki Vámpírjaiként elhíresült goth rock zenekar pályafutása új mérföldkőhöz érkezett: aláírtak a Frontiers Label Group heavy metal részlegéhez, a BLKIIBLK-hez. A fucsa nevű kiadónál olyan nagyágyúk horgonyoztak le már, mint a Megadeth vagy a Biohazard. 

The 69 Eyes
Helsinki Vámpírjai feltámadtak Fotó: The 69 Eyes

Az együttműködés első gyümölcse az I Survive (Túlélem) című kislemez, amelyhez látványos videóklip is készült. 

A dal nem csupán egy a sok közül: a szerzeményben vendégként közreműködik az az amerikai gitárvirtuóz, Steve Stevens is, akit a nagyérdemű leginkább Billy Idol állandó tettestársaként, valamint a Top Gun Grammy-díjas betétdalának megalkotójaként ismerhet.


Hollywoodi varázslat és északi sötétség

A zenekar frontembere, Jyrki 69 és Steve Stevens közös szerzeménye a zenekar bevallása szerint is az eddigi legjobb formájukat mutatja. „Ez a dal egyszerűen csak »rockol«!” – kommentálták a megjelenést, hozzátéve, hogy a hangzásért a neves Barry Pointer felelt. Pointer neve garancia a minőségre, hiszen korábban olyan ikonokkal dolgozott együtt, mint Ozzy Osbourne vagy a Mötley Crüe, így sikerült a produkcióba azt a bizonyos „hollywoodi mágiát” is belecsempészni.

 

A The 69 Eyes sikere abban rejlik, hogy képesek voltak megőrizni a nyolcvanas évek rockszínpadainak zabolátlan energiáját. Aki túlélte azt a korszakot, az megállíthatatlan 

– tartja a mondás, és a finn ötösfogat erre az élő bizonyíték. 

1989-es alapításuk óta ugyanabban a felállásban zenélnek, ami a mai, gyorsan cserélődő formációk világában ritka és tiszteletreméltó teljesítmény. Legnagyobb slágereik, a Wasting the Dawn, a Gothic Girl, és a 2005-ös Lost Boys óta a zenekar túllépett hazája határain. Tizenhárom stúdióalbumukkal, arany- és platinalemezeikkel, valamint az elmúlt húsz év folyamatos világ körüli turnéival vívták ki a nagy túlélők maguknak a „kultzenekar” státust.

 

