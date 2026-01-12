európai uniópislengyelország

Jaroslaw Kaczynski: Az Európai Unió megváltoztatására kell törekedni

Az Európai Unió (EU) nincs összhangban a saját alapító elveivel, a jobboldali vezetésű országoknak törekedniük kell a szervezet megváltoztatására - jelentette ki Jaroslaw Kaczynski volt lengyel kormányfő, a fő ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság (PiS) elnöke hétfőn egy vidéki gyűlésen.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 22:47
Jaroslaw Kaczynski Fotó: KLAUDIA RADECKA Forrás: NurPhoto
Felszólalásában Kaczynski a lengyel patrióta tábor összefogását szorgalmazta. Hangoztatta: a pártja által vezetett kormány idején az EU-ban nem érvényesítették az új migrációs paktumot, és nem lépett érvénybe semmilyen zöld megállapodás. 

Jaroslaw Kaczynski Fotó: MAREK ANTONI IWANCZUK / NurPhoto
Ha a PiS most is kormányozna, nem lépne érvénybe a Mercosur-megállapodás sem

– húzta alá a pártelnök. 

Mely úton haladjunk tovább?

– tette fel a kérdést, majd sorolta: 

Lengyelország azon az úton indulhat, amelyet „a csehek, a szlovákok választottak, és amelyet biztosan a magyarok is választanak”. 

Megjegyezte: néhány nappal ezelőtt Orbán Viktor miniszterelnökkel is beszélt, és minden erre (a választási döntésre) vall. Kaczynski szerint a lengyelek számára egy másik lehetőséget jelent a jelenlegi, Donald Tusk vezette kormány politikája, amely "jóvá akarja hagyni" az ország számára kedvezőtlen uniós döntéseket. 

Végre el kell szánnunk magunkat, hogy nemet mondjunk az EU-nak, az unió nincs összhangban saját alapító elveivel

– folytatta a PiS elnöke. 

Törekedni kell az EU megváltoztatására, arra, hogy visszatérjen a jog, amelyet most egyáltalán nem tartanak be, valamint arra is, hogy az uniós jogot sok tekintetben módosítsák

– szorgalmazta. Úgy vélte: esély van arra, hogy pártja győzzön a legközelebbi, jövő ősszel esedékes lengyelországi parlamenti választásokon, és több európai országban, köztük Franciaországban is, hatalomra kerüljön a "jobboldali opció". "

Ha meglesz Franciaország, ha már megvan Olaszország, és csatlakozik Lengyelország, ez már három nagy európai állam", amely "néhány kisebb ország támogatásával valóban teljesen megváltoztathatja a jelenlegi európai helyzetet

– ítélte meg Kaczynski, akit az MTI idézett.

Borítókép: Jaroslaw Kaczynski (Fotó: AFP)

 

Nógrádi György
