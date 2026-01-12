Jaroslaw Kaczynski: Az Európai Unió megváltoztatására kell törekedni

Felszólalásában Kaczynski a lengyel patrióta tábor összefogását szorgalmazta. Hangoztatta: a pártja által vezetett kormány idején az EU-ban nem érvényesítették az új migrációs paktumot, és nem lépett érvénybe semmilyen zöld megállapodás.

Jaroslaw Kaczynski Fotó: MAREK ANTONI IWANCZUK / NurPhoto

Ha a PiS most is kormányozna, nem lépne érvénybe a Mercosur-megállapodás sem

– húzta alá a pártelnök.

Mely úton haladjunk tovább?

– tette fel a kérdést, majd sorolta:

Lengyelország azon az úton indulhat, amelyet „a csehek, a szlovákok választottak, és amelyet biztosan a magyarok is választanak”.

Megjegyezte: néhány nappal ezelőtt Orbán Viktor miniszterelnökkel is beszélt, és minden erre (a választási döntésre) vall. Kaczynski szerint a lengyelek számára egy másik lehetőséget jelent a jelenlegi, Donald Tusk vezette kormány politikája, amely "jóvá akarja hagyni" az ország számára kedvezőtlen uniós döntéseket.