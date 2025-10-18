LengyelországTuskMercosuragrár

Nyilvánosan felsült Tusk

Kellemetlen helyzetbe keriült a lengyel miniszterelnök, miután egy nyilvános rendezvényen feltett kérdésre válaszolva kiderült, fogalma sincs, mi a lényege az EU és a dél-amerikai országokat tömörítő Mercosur kereskedelmi közösséggel tervezett egyezménynek. „Tudtuk már eddig is, hogy tiszteletlenül bánik a lengyelek intelligenciájával, de most a sajátjával is kezdenek problémái lenni...” – reagált a történtekre Jaroslaw Kaczynski, a konzervatív Jog és Igazságosság Párt vezetője. Nagy István agrárminiszter rámutatott nemrégiben, hogy a Mercosur-egyezmény negatív hatása az uniós agrárpiacokra összesen másfél milliárd eurós tétel volna.

Tusk szorult helyzetbe került, kiderült fogalma sincs, mi az a Mercosur.
Kaczynski így értékelte Tusk teljesítményét: „Eddig is tudtuk, hogy nem tiszteli a lengyelek intelligenciáját, de most a sajátjával kezdenek problémái lenni...”

Donald Tusk leszerepelt a lengyel gazdák előtt.
Donald Tusk fellépése a lengyelországi Piotrków Trybunalskiban, kormánya második évfordulója alkalmából, sokáig emlékezetes marad, és ez nem a dicsőségére szolgál – írja a wpolityce.pl

Jaroslaw Kaczynski az X portálon közzétett bejegyzésében felhívta a figyelmet többek között egy abszurd részletre a Mercosur-megállapodással kapcsolatban:

Tusk állítólag tegnap elismerte, hogy a Mercosur-országokkal kötött megállapodás nem is olyan rossz, és hogy valójában nem érti a körülötte kialakult problémát. Azt is kijelentette, hogy a „100 konkrétum” ügye lezártnak tekinthető, mivel a szavazatok mindössze 31 százalékát kapta, így szerinte ígéreteinek csak egyharmadát kellett teljesítenie. Ez a megállapítás egyértelműen elrugaszkodott a valóságtól.

Egy rajongóival tartott találkozó során Tusknak válaszolnia kellett egy gazda kérdésére. Donald Tusk bebizonyította, hogy nem érti teljesen a Mercosur-megállapodást és annak a lengyel mezőgazdaságra gyakorolt ​​következményeit – írta a lengyel lap. 

Tusk így fogalmazott: 

Nem fogadom el azt az érvet, bocsássanak meg, hogy a marhahús bárhol a világon olcsóbb lesz, még akkor is, ha hatezer kilométert kell utaznia, miközben Lengyelországban – az európai támogatások ellenére – drágább. El kell gondolkodnunk azon, hogy miért nem félnek tőlünk, és dolgoznunk kell azon, hogy inkább ők féljenek a lengyel marhahústól, ne pedig mi az argentintól. Én biztosan nem fogok argentin marhahúst venni

 – kezdte.

„Miért is kellene félnünk attól, hogy az argentin marhahús több ezer kilométert utazik, megérkezik a boltba, és mégis vonzóbb lesz a lengyelek számára? Azt szeretném, ha a lengyelek lengyel marhahúst vásárolnának – amelynek versenyképes árúnak és jó minőségűnek kell lennie. Nem értem azonban, miért magasabbak a termelési költségek Lengyelországban. Ami a műtrágyákat illeti: minden erőfeszítésem ellenére – és ezt nyíltan bevallom – még mindig a legolcsóbb fehérorosz és orosz műtrágyákat használjuk. Gondolják, hogy Argentínában olcsóbb a műtrágya?” – kérdezte. 

Az EU–Mercosur-egyezmény célja hivatalosan a kétoldalú kereskedelem és a beruházások növelése, valamint a vámok és a nem vámjellegű kereskedelmi akadályok csökkentése, különösen a kis- és középvállalkozások számára. Az Európai Bizottság szerint a megállapodás mind az EU, mind a Mercosur-államok számára előnyös, mivel mindkét fél számára lehetőséget teremt a növekedésre, a munkahelyteremtésre és a fenntartható fejlődésre.

Amint arról lapunkban korábban beszámoltunk, Európai részről Franciaország az egyik legnagyobb ellenző

Nem támogatom ezt a megállapodást, mert nem tudom, hogyan indokoljam meg egy acélgyártónak, egy farmernak vagy egy francia cementgyártónak

– jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök még decemberben.

Magyarország is számos kérdésben ellenzi a kereskedelmi megállapodás létrejöttét, Nagy István agrárminiszter rámutatott nemrégiben, hogy a Mercosur-egyezmény negatív hatása az uniós agrárpiacokra összesen másfél milliárd eurós tétel volna.

A gazdálkodók megélhetését ellehetetlenítené, az élelmiszer-biztonságot pedig veszélyeztetné az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás, különösen úgy, hogy Brüsszel ezzel egyidejűleg megnyitotta az uniós piacot az ukrán mezőgazdasági termékek előtt is 

– jelentette ki közösségi oldalán az agrárminiszter.

Borítókép: Tusk szorult helyzetbe került, kiderült fogalma sincs, mi az a Mercosur. (Fotó: AFP)

 

 

 

 

 

 

