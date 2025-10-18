Nyilvánosan felsült Tusk

Kaczynski így értékelte Tusk teljesítményét: „Eddig is tudtuk, hogy nem tiszteli a lengyelek intelligenciáját, de most a sajátjával kezdenek problémái lenni...”

Donald Tusk leszerepelt a lengyel gazdák előtt.

Donald Tusk fellépése a lengyelországi Piotrków Trybunalskiban, kormánya második évfordulója alkalmából, sokáig emlékezetes marad, és ez nem a dicsőségére szolgál – írja a wpolityce.pl.

Tusk podobno wczoraj przyznał, że de facto umowa z krajami Mercosur nie jest taka zła, a on tak naprawdę nie rozumie, gdzie leży problem. Uznał też, że sprawa 100 konkretów jest zamknięta, bo skoro dostał tylko 31% głosów, to zrealizował - wg swojego odczucia - raptem 1/3… — Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) October 16, 2025

Jaroslaw Kaczynski az X portálon közzétett bejegyzésében felhívta a figyelmet többek között egy abszurd részletre a Mercosur-megállapodással kapcsolatban:

Tusk állítólag tegnap elismerte, hogy a Mercosur-országokkal kötött megállapodás nem is olyan rossz, és hogy valójában nem érti a körülötte kialakult problémát. Azt is kijelentette, hogy a „100 konkrétum” ügye lezártnak tekinthető, mivel a szavazatok mindössze 31 százalékát kapta, így szerinte ígéreteinek csak egyharmadát kellett teljesítenie. Ez a megállapítás egyértelműen elrugaszkodott a valóságtól.

Egy rajongóival tartott találkozó során Tusknak válaszolnia kellett egy gazda kérdésére. Donald Tusk bebizonyította, hogy nem érti teljesen a Mercosur-megállapodást és annak a lengyel mezőgazdaságra gyakorolt ​​következményeit – írta a lengyel lap.

Tusk így fogalmazott:

Nem fogadom el azt az érvet, bocsássanak meg, hogy a marhahús bárhol a világon olcsóbb lesz, még akkor is, ha hatezer kilométert kell utaznia, miközben Lengyelországban – az európai támogatások ellenére – drágább. El kell gondolkodnunk azon, hogy miért nem félnek tőlünk, és dolgoznunk kell azon, hogy inkább ők féljenek a lengyel marhahústól, ne pedig mi az argentintól. Én biztosan nem fogok argentin marhahúst venni

– kezdte.

„Miért is kellene félnünk attól, hogy az argentin marhahús több ezer kilométert utazik, megérkezik a boltba, és mégis vonzóbb lesz a lengyelek számára? Azt szeretném, ha a lengyelek lengyel marhahúst vásárolnának – amelynek versenyképes árúnak és jó minőségűnek kell lennie. Nem értem azonban, miért magasabbak a termelési költségek Lengyelországban. Ami a műtrágyákat illeti: minden erőfeszítésem ellenére – és ezt nyíltan bevallom – még mindig a legolcsóbb fehérorosz és orosz műtrágyákat használjuk. Gondolják, hogy Argentínában olcsóbb a műtrágya?” – kérdezte.

Az EU–Mercosur-egyezmény célja hivatalosan a kétoldalú kereskedelem és a beruházások növelése, valamint a vámok és a nem vámjellegű kereskedelmi akadályok csökkentése, különösen a kis- és középvállalkozások számára. Az Európai Bizottság szerint a megállapodás mind az EU, mind a Mercosur-államok számára előnyös, mivel mindkét fél számára lehetőséget teremt a növekedésre, a munkahelyteremtésre és a fenntartható fejlődésre.

Amint arról lapunkban korábban beszámoltunk, Európai részről Franciaország az egyik legnagyobb ellenző.

Nem támogatom ezt a megállapodást, mert nem tudom, hogyan indokoljam meg egy acélgyártónak, egy farmernak vagy egy francia cementgyártónak

– jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök még decemberben.