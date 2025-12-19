Mandiner Mesterterv – Politikai évzáró: hova lettek a tiszások? +videó

Az év és a hét legfontosabb politikai eseményeit vették górcső alá a Mandiner Mesterterv című podcastműsorában. A médium 2025-ös utolsó műsorából kiderült, hogy az elemzők számára mi volt a legkiemelkedőbb dolog idén, ki és milyen fogalmakat nem akar használni az adásban, és természetesen nem maradtak ki a botrányok sem a beszélgetésből, ahol Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője Mráz Ágoston Sámuelt, a Nézőpont Intézet vezetőjét és G.Fodor Gábort, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatóját kérdezte.

Mráz Ágoston Sámuel szerint a 2026-os választásokat nézve az idei évben azt tartja fontos eseménynek, hogy

megállt a Tisza Párt növekedése, ami trend szempontjából kiemelkedő fejlemény.

Hozzátette, hogy a Nézőpont Intézet mérései alapján a Tisza Párt soha nem vette át a vezetést, de azt el lehet mondani, hogy jelenleg Magyarországon lényegében két versengő párt van. Számára érdekes dolog szakmailag, hogy ebben a megmérettetésben soha nem alakult ki a Tisza vezető pozíciója.

G. Fodor Gábor elismerte, nehéz rövid, egy mondatba beleférő megfejtést adni, mint fogalmazott, 2025-nek az az értelme, hogy előkészíti 2026-ot. Véleménye szerint

mindenki azt érzi, hogy ez egy felkészülés, nagyobb intenzitásra kell kapcsolni, mert jön az utolsó három hónap a megmérettetésig.

Szóba került a Szőlő utca, valamint a Tisza-adó és a reformkommunisták elképzelései is.

A főszerkesztő és vendégei ezen túl elemezte a jövő évi esélyeket, de nem maradtak ki a hét legfontosabb eseményei sem, így az EU-csúcsot is részletesen megvitatták. A teljes adást a cikkünkbe belinkelt videóban nézhetik vissza.