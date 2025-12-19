Feljelentették a magyar riportert, mert interjút készített Orbán Viktorral

Alighogy leszálltunk Budapesten, kapom a hírt, hogy valami balos brüsszeli újságíró szervezet levelet írt az Európai Tanács elnökének, amiért az Európai Tanács épületében interjút mertem készíteni Orbán Viktorral – számolt be Bohár Dániel riporter a közösségi oldalán. Az újságíró úgy látja, hogy a hazai és most már a nemzetközi „független-objektív” média is nehezen fogadja el, hogy készülnek beszélgetések a magyar miniszterelnökkel.

Tényleg, elképesztő! Feljelentettek interjúzás miatt. Itt tart a fejlett brüsszeli demokrácia és sajtószabadság

– fogalmazott Bohár Dániel.