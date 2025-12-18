Orbán Viktor: Most kezdődik a tánc! + videó

Kitart még a lendület? – tette fel a kérdést A tiktokos lány Orbán Viktor nak a miniszterelnök legújabb videójában. „Majd meglátjuk” – felelt a kormányfő. Mint mondta: ez a legfontosabb napirendi pont. „Most este hat óra van. Miért hatkor kezdjük el ezt tárgyalni?” – tette fel a kérdést Orbán Viktor.

Bohár Dániel riporter szintén a tárgyalások között kapta el néhány kérdésre a miniszterelnököt.

Most este 6 óra van, és a lényeghez, amiért mindannyian itt vagyunk, még nem érkeztünk el. A lényeg az ukrán háború és annak finanszírozása lenne, de annyi háttéregyeztetés zajlik, hogy ha most benyitna itt bármelyik szobába, akkor mindenhol ilyen hangyabolyszerűen összeült, összedugott fejeket találna. Győzködik még mindig egymást az uniós vezetők, hogy milyen megoldást kellene választani, még nem jöttek ki a fényre

– mondta Orbán Viktor. „Ez majd most pár percen belül történik meg, amikor nyilvánosan is mindenki elmondja a maga álláspontját. Szerintem, ha jól fülelek itt egyik-másik ajtó mögött zajló beszélgetésben, még mindig jól állunk – úgy, mint reggel. Zsong az én fejem is. Meg sem tudom számolni, hogy hány megbeszélésen vagyok túl. Ezért is mondom, hogy az esélyek jobbak, mint azt néhány nappal ezelőtt gondolhattuk volna” – tette hozzá.