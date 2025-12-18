Orbán ViktorBrüsszelMagyarországorosz-ukrán háború

Orbán Viktor: Most kezdődik a tánc! + videó

Hosszú órák óta zajlanak a háttéregyeztetések Brüsszelben az uniós csúcs idején, miközben a nyilvános viták csak most kezdődnek el – jelentette ki Orbán Viktor a helyszínről. A miniszterelnök szerint Magyarország jó eséllyel el tudja kerülni az Ukrajna finanszírozását célzó közös hitelfelvételt, és ha ilyen javaslat kerül az asztalra, készen áll annak megvétózására.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 19:59
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: AFP
Kitart még a lendület? – tette fel a kérdést A tiktokos lány Orbán Viktor nak a miniszterelnök legújabb videójában. „Majd meglátjuk” – felelt a kormányfő. Mint mondta: ez a legfontosabb napirendi pont. „Most este hat óra van. Miért hatkor kezdjük el ezt tárgyalni?” – tette fel a kérdést Orbán Viktor.

Bohár Dániel riporter szintén a tárgyalások között kapta el néhány kérdésre a miniszterelnököt.

Most este 6 óra van, és a lényeghez, amiért mindannyian itt vagyunk, még nem érkeztünk el. A lényeg az ukrán háború és annak finanszírozása lenne, de annyi háttéregyeztetés zajlik, hogy ha most benyitna itt bármelyik szobába, akkor mindenhol ilyen hangyabolyszerűen összeült, összedugott fejeket találna. Győzködik még mindig egymást az uniós vezetők, hogy milyen megoldást kellene választani, még nem jöttek ki a fényre

 – mondta Orbán Viktor. „Ez majd most pár percen belül történik meg, amikor nyilvánosan is mindenki elmondja a maga álláspontját. Szerintem, ha jól fülelek itt egyik-másik ajtó mögött zajló beszélgetésben, még mindig jól állunk – úgy, mint reggel. Zsong az én fejem is. Meg sem tudom számolni, hogy hány megbeszélésen vagyok túl. Ezért is mondom, hogy az esélyek jobbak, mint azt néhány nappal ezelőtt gondolhattuk volna” – tette hozzá. 

„Úgy látom, hogy lesz itt olyan megoldás, amely végül is kiutat jelent a mi számunkra, és megértették, hogy Magyarország nem tolható bele, nem préselhető bele egy kötelező közös hitelfelvételbe, legalábbis a háttértárgyalások most ezt az optimista közbülső hadijelentést megengedik a számomra. Én úgy látom a folyosói hírekből, hogy a józanság fölülkerekedik, és akkor valamilyen más megoldás lesz. Hogy az milyen, azt most még nem tudjuk. Erről a zuhanyhíradó sok mindent mond” – magyarázta, és kiemelte:

A lényeg az, hogy Magyarországnak jók az esélyei, akármilyen pénzügyi támogatást is akarnak adni Ukrajnának, akármilyen formáját is teszik majd az asztalra, nekünk lesz esélyünk, hogy abból kimaradjunk. 

Deák Dániel is egy videóval jelentkezett. Így fogadták Orbán Viktort az EU-csúcson, ma is elszigetelődött – írta a XXI. Század Intézet vezető elemzője a felvételhez. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: AFP)

 

