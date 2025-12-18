Szijjártó PéterBrüsszelUkrajnaorosz-ukrán háború

Szijjártó Péter: Győzni látszik a józan ész + videó

„Semmilyen módon nem támogatjuk a befagyasztott orosz vagyon lefoglalását, és úgy látjuk, ez mára halott üggyé vált” – jelentette ki Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint az Európai Tanácsban már elegendő józan észre épülő felismerés gyűlt össze ahhoz, hogy az Ukrajna finanszírozására irányuló „agyament javaslatok” ne menjenek át.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 15:53
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Végleg lekerült-e a napirendről a befagyasztott orosz vagyon feltörése, hogy abból Ukrajnát támogassák, vagy ahogy a belga miniszterelnök fogalmazott, adott esetben leugranak a kőszikláról?” – kérdezte az M5 riportere Szijjártó Pétert. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: KKM / MTI/KKM

Semmilyen módon nem támogatjuk a befagyasztott vagyon lefoglalását, és úgy látjuk, hogy ez mostanra egy halott üggyé vált, úgy látjuk, hogy a tagországok elegendően nagy részében józan észre alapuló felismerés történt, aminek nyomán elég szavazat adódhatott össze az Európai Tanácsban ahhoz, hogy egy ilyen agyament javaslat ne mehessen át

  – felelte a külgazdasági és külügyminiszter.

„Természetesen az utóvédharcokra mindig fel kell készülni. Mi semmilyen módon nem támogatjuk azt, hogy közös hitelt vegyünk fel Ukrajna finanszírozására. A helyzet az, hogy Ukrajnában az állam legmagasabb szintjén szervezett korrupciós gépezet működik, Ukrajnában egy háborús maffia működik, az Ukrajnába küldött európai uniós pénzek sorsával senki nincsen tisztában” – tette hozzá.

Ezért ahelyett, hogy közös hitelt vegyünk föl és abból finanszírozzuk Ukrajnát, nekünk az a javaslatunk, hogy állítsuk le Ukrajna finanszírozását és számoltassuk el az ukránokat arról, hogy hol van az európai emberek pénze

 – zárta.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP) 

add-square Sorsdöntő uniós csúcs

Orbán Viktor: Brüsszel nem a békét finanszírozná

Sorsdöntő uniós csúcs 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Siklósi Péter
idezojelekeurópai unió

Hajlandó-e Európa a békére?

Siklósi Péter avatarja

Az uniós csúcs tétje az, hogy Európa elindul-e végre a béke támogatásának irányába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu