Szijjártó Péter: Győzni látszik a józan ész + videó

Semmilyen módon nem támogatjuk a befagyasztott vagyon lefoglalását, és úgy látjuk, hogy ez mostanra egy halott üggyé vált, úgy látjuk, hogy a tagországok elegendően nagy részében józan észre alapuló felismerés történt, aminek nyomán elég szavazat adódhatott össze az Európai Tanácsban ahhoz, hogy egy ilyen agyament javaslat ne mehessen át