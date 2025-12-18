Szijjártó Péter: Győzni látszik a józan ész + videó

„Végleg lekerült-e a napirendről a befagyasztott orosz vagyon feltörése, hogy abból Ukrajnát támogassák, vagy ahogy a belga miniszterelnök fogalmazott, adott esetben leugranak a kőszikláról?” – kérdezte az M5 riportere Szijjártó Pétert.
Semmilyen módon nem támogatjuk a befagyasztott vagyon lefoglalását, és úgy látjuk, hogy ez mostanra egy halott üggyé vált, úgy látjuk, hogy a tagországok elegendően nagy részében józan észre alapuló felismerés történt, aminek nyomán elég szavazat adódhatott össze az Európai Tanácsban ahhoz, hogy egy ilyen agyament javaslat ne mehessen át
– felelte a külgazdasági és külügyminiszter.
