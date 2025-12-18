Szijjártó Péterbővítéskülgazdasági és külügyminisztériumengedély

Szijjártó Péter: Az erőmű nem lehet politikai vita tárgya

A paksi atomerőmű-beruházást felgyorsították, a munkálatok a tervezettnél gyorsabban haladnak, miután minden szükséges hatósági engedély megvan, és nincsenek érvényben sem európai, sem amerikai szankciók – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

2025. 12. 18. 14:46
Történelmi jelentőségű dátum közeleg a magyar nukleáris ipar történetében Forrás: Paks II.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető újságírói kérdésekre válaszolva a paksi bővítés kapcsán kifejtette, hogy a beruházást felgyorsították, minden hatósági engedély megvan, nincsenek érvényben sem amerikai, sem európai szankciók. – Már most olyan munkákat csinálunk, amelyeket csak a jövő évre irányoztunk elő, s ez betonbiztossá teszi azt, hogy az első beton február elején lenn lesz a földben, s onnantól kezdve ez már a nemzetközi jog szerint is egy építés alatt álló atomerőműnek fog minősülni – jelezte Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter fontos bejelentést tett a Paksi Atomerőműről
Szijjártó Péter arról beszélt, az első betonöntés dátuma kiemelt jelentőségű lesz
Fotó: AFP

Ezen a ponton érdemes felidézni, Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő 2026. február 5-ét mérföldkőnek nevezte, az első betonöntés a hajdani alapkőletételnek feleltethető meg, ám ez a dátum atomenergetikai, társadalmi ,energetikai és gazdasági szempontból egyaránt jelentőséggel bír. Magyarország ezzel demonstrálja, hogy az orosz–ukrán konfliktus közepette is képes a legszigorúbb európai nukleáris követelményeknek megfelelő beruházást ténylegesen megkezdeni. 

Politikai értelemben az első betonöntés azt jelenti: Magyarország nem halogatja tovább a stratégiai döntéseket. Egyértelmű üzenet arról, hogy az ország a saját érdekei mentén kívánja alakítani energiapolitikáját. Kimondása annak, hogy az erőmű nem lehet politikai vita tárgya, hiszenk megvalósítása nemzetstratégiai kérdés. Gazdasági szempontból az első beton a befektetői bizalom legerősebb jele, a társadalom számára pedig a mai „alapkő” azt üzeni: lesz áram télen is, este is, szélcsendben is.

Szijjártó Péter a paksi bővítésre vonatkozó bejelentést követően arról beszélt, az orosz földgáz és kőolaj ideológiai alapú kitiltása súlyosan ellentétes Európa biztonsági érdekeivel, az erről szóló döntés komoly gazdasági kockázatot jelent és jelentős áremelkedéseket hozhat. –Mi ezt ellenezzük. 

Az energiaellátás kérdése nem lehet sem politikai, sem ideológiai kérdés. Az energiaellátás kérdése pusztán fizikai kérdés”

– szögezte le. „Ezért természetesen a bíróság előtt fogjuk megtámadni ezt a döntést a szlovákokkal közösen. Amint a döntés hivatalos formában megjelenik, a beadványt azonnal beadjuk az Európai Bíróságra, az már kész van, de addig, amíg a hivatalos döntés nem jön ki, addig nem tudjuk benyújtani” – tájékoztatott. Emellett úgy vélekedett, hogy

 Washingtonban jobban értik a közép-európai régió energiaellátásának kihívásait, mint Brüsszelben,

 ahol „nagy ívben tesznek rá”.

