atomerőműpaks ii atomerőműnemzetközi atomenergia - ügynökségerőmű

Történelmi jelentőségű dátum közeleg a magyar nukleáris ipar történetében

Történelmi jelentőségű dátum közeleg a magyar nukleáris ipar történetében. Az első betonöntés napja egyszerre lesz atomenergetikai, társadalmi, politikai és gazdasági jelentőségű. Ez a pillanat felel meg az alapkőletételnek, innentől számítva nagyjából nyolc év telhet el a termelésig.

M. Orbán András
2025. 12. 18. 5:20
Történelmi jelentőségű dátum közeleg a magyar nukleáris ipar történetében Forrás: Paks II.
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar nukleáris ipar történetében a paksi atomerőmű megépítése történelmi mérföldkőnek számított, és napjainkban Paks II beruházása nemkülönben. A jelenleg a hazai villamosenergia-termelés mintegy felét biztosító erőmű alapkőletétele 1975. október 3-án volt, ami egy jól előkészített, nemzetstratégia szempontból elengedhetetlen beruházás nyitánya volt. A fejlesztés a nehézségek és a kihívások ellenére haladt, a projekt mögött állt az állam, a finanszírozás, az engedélyezés és a társadalmi kommunikáció is egy irányba mutatott. Az akkor új erőmű 1982 utolsó napjaiban állt az ország szolgálatába és kezdett áramot táplálni az országos hálózatba.

paks, Szijjártó Péter fontos bejelentést tett a Paksi Atomerőműről
Mérföldkőhöz érkezik a paksi bővítés, 2026. február 5-ét érdemes megjegyezni
Fotó: AFP

– Akkor az alapkőletételtől számítva mintegy hét év telt el a termelés megkezdéséig. A mai atomerőművi beruházások során a gyakorlatában a mérföldkő nem egy jelképes alapkő letétele, hanem az úgynevezett „első beton”, azaz az első adag betonnak az alaplemezbe öntése. Ez az a pont, ahonnan az építkezés ténylegesen és visszafordíthatatlanul belép az építési szakaszba – magyarázta Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség besorolása szerint innentől számít hivatalosan építés alatt álló atomerőműnek az adott projekt.

A Paks II Atomerőmű esetében az első betonöntés 2026. február 5-én történik meg, az ehhez szükséges előkészületek zajlanak: január helyett már december 13-án elkezdődött első betonöntéshez szükséges vasbeton szerkezet építése, melynek keretében összességében 133 tonna betonvasat építenek be.

Hárfás Zsolt hangsúlyozta, jelenleg a projektet sem amerikai, sem pedig európai uniós szankciók nem sújtják. Emellett nagyon lényeges az is, hogy mind a magyar, mind az orosz fél továbbra is a legmagasabb politikai szinten elkötelezett a projekt mellett, amit rendszeresen ki is nyilvánítanak a két ország vezetői. 

Az első beton után az építési szakasz öt évet vesz igénybe, majd következik a berendezések, szerelésének, beszabályozásának mintegy hároméves időszaka, amit az üzembe helyezés követ a 2030-as évek első felében. A Paks II Atomerőmű második egysége pedig egy évvel később állhat majd a hazai villamosenergia-termelés szolgálatába. Ezek a határidők összhangban vannak a modern orosz 3+ generációs VVER–1200 típusú egységek építésének gyakorlatával. Ha ezt összeszámoljuk, az üzembe állításig nagyjából nyolc év telik el a mai „alapkőletételtől” számítva. Ami viszont eltérés a nyolcvanas évekhez képest az az, hogy a második blokk az elsőhöz képest csupán egy évvel később áll üzembe, míg a jelenlegi erőmű negyedik, egyben utolsó blokkja majd öt évvel az elsőt követően, 1987-ben kezdett áramot táplálni az országos hálózatba.

A jövő év február 5-e több szempontból is mérföldkő. Az első beton ugyanis a nukleáris iparban nem szimbolikus gesztus, hanem egyértelmű szakmai határvonal.

A tervezés, az engedélyezés és az előkészítés hosszú évei után megkezdődik a tényleges atomerőmű-építés. Magyarország ezzel demonstrálja, hogy az orosz–ukrán konfliktus közepette is képes a legszigorúbb európai nukleáris követelményeknek megfelelő beruházást ténylegesen megkezdeni. 

Politikai értelemben az első betonöntés azt jelenti: Magyarország nem halogatja tovább a stratégiai döntéseket. Egyértelmű üzenet arról, hogy az ország a saját érdekei mentén kívánja alakítani energiapolitikáját. Kimondása annak, hogy az erőmű nem lehet politikai vita tárgya, hiszen annak megvalósítása nemzetstratégiai kérdés. Gazdasági szempontból az első beton a befektetői bizalom legerősebb jele, a társadalom számára pedig a mai „alapkő” azt üzeni: lesz áram télen is, este is, szélcsendben is. Hárfás Zsolt végül visszautalt rá, az elvi döntésről 2009-ben született határozat, amely előkészítésében szakértőként maga is részt vett.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekmédia

Új Nyugat van születőben

Sümeghi Lóránt avatarja

Az új világrend kialakulásában kulcsfontosságú szerepe lesz Magyarországnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.