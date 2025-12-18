Szijjártó Péter fontos bejelentést tett: ez érinti a magyar cégeket

Ennek bázisát a magyar–kirgiz fejlesztési alap jelenti, amelynek a keretében eddig 6,5 milliárd forint értékben kaptak megbízásokat magyar vállalatok Kirgizisztán piacán (…) Új vízerőmű épül magyar vállalati részvétellel, állattenyésztési programokat hajtanak végre magyar vállalatok, illetve gépipari export történik Kirgizisztán irányába magyar vállalatok közreműködésével

– sorolta.

Ma megállapodtunk abban, hogy újabb 15 milliárd forintot teszünk bele ebbe a közös fejlesztési alapba, s ez a 15 milliárd forint magyarországi vállalatok szerepvállalását fogja finanszírozni Kirgizisztán mezőgazdaságának és élelmiszeriparának modernizálásában

– jelentette be.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország ebben a két ágazatban nemzetközi összevetésben is versenyképes teljesítményt tud nyújtani.

Emlékeztetett, hogy hazánk egyetemein évente kétszáz kirgiz hallgató tanulhat ösztöndíjjal, és idén 649 jelentkező volt ezekre a helyekre, ami a program népszerűségét tanúsítja.

Szijjártó Péter ezután leszögezte, hogy Magyarországhoz hasonlóan Kirgizisztán is a nemzetközi béketáborhoz tartozik, együtt támogatják Donald Trump amerikai elnök békeerőfeszítéseit.

A helyzet az, hogy az ukrajnai háború árát mindkét ország, Kirgizisztán és Magyarország is megfizette már, és egy olyan háború árát fizetjük, amelyért semmifajta felelősséggel nem tartozunk. Egyetértettünk abban, hogy nem akarunk még nagyobb árat, még többet fizetni ezért a háborúért, amiről mi nem tehetünk, és ellenzünk minden olyan kísérletet, amely ennek a háborúnak a térbeli vagy időbeli kiterjesztésére irányul

– fogalmazott.