Amerikai beruházások érkeznek Magyarországra

A tárcavezető a mosószivacsokat gyártó Scrub Daddy újabb magyarországi beruházásnak bejelentésében arról számolt be, hogy a Mártélyon már jelen lévő amerikai vállalat másfél milliárd forint értékű fejlesztést hajt végre a kormány 260 millió forintos támogatásával, aminek nyomán a munkavállalói létszám 160 fölé emelkedik.

Aláhúzta, hogy a cég hazánkban előállított termékeit több mint hetven országba exportáljuk, így Magyarország a Scrub Daddy globális működésének egyik kiemelten fontos helyszíne.

– Mi kis ország vagyunk, és ezért nagy tisztelettel tekintünk azokra, akik valami kicsiből képesek valami igazán nagyot létrehozni. Az, hogy önök gyakorlatilag startupként indultak, majd kiléptek a globális piacra, olyan teljesítmény, amelyet elismerünk és nagyra becsülünk (…) Örömmel tölt el bennünket, hogy ebben a sikertörténetben a magyarok is részt vehetnek – fogalmazott.

Szeretném külön megköszönni a hozzáállásukat a magyar munkavállalóikhoz is. Mind tudjuk, hogy az alkalmazottak nagyon szeretnek a Scrub Daddynél dolgozni, ahol megbecsülik és tisztelik őket. Ez pedig biztosítja, hogy még a térség rendkívül éles munkaerőpiaci versenye mellett is mindig rendelkezésre álljon az a tehetség, amelyre a további fejlődéshez szükségük van

– fűzte hozzá.

Szijjártó Péter ezután a 3D-nyomtatással foglalkozó Formlabs újabb budapesti beruházásnak bejelentésén is részt vett, ahol elmondta, hogy a hazánkban szintén már jelen lévő amerikai cég szoftverfejlesztési beruházást hajt végre 3,3 milliárd forint értékben, amelyhez a kormány 670 millió forintos támogatást nyújt, így segítvén elő tizenöt új, magas képzettséget igénylő munkahely létrejöttét.

Kiemelte, hogy mindez hozzájárul a magyar gazdaság dimenzióváltásához, különös tekintettel arra, hogy a cég a hazai egyetemekkel is szorosan együttműködik, így fontos része van abban, hogy a fiatalok naprakész tudást szerezzenek az újonnan létrejövő munkahelyek betöltéséhez.

Ez a beruházás kiváló példája annak, hogy hogyan mozdulunk el a termeléstől a kutatás-fejlesztés irányába, és hogyan növeljük a hozzáadott értéket a gazdaságban

– mutatott rá.

Szijjártó Péter köszönetet mondott a Formlabs vezetőinek, amiért ismét bizalmat szavaztak Magyarországnak, és megerősítette, hogy a kormány támogatására a továbbiakban is számíthatnak.

Illetve tudatta, hogy a beruházásért komoly nemzetközi verseny folyt, amelyben hat másik ország is részt vett, de végül hazánk került ki győztesként.

A miniszter végezetül aláhúzta, hogy a nap folyamán ezekkel együtt három új amerikai beruházásról született megállapodás, összesen 21,5 milliárd értékben, a kormány négymilliárd forintos támogatása mellett.

Mindez jól mutatja, hogy az idei évben egy teljesen új korszakba lépünk a magyar–amerikai kapcsolatban, amelyet a barátság, a szövetség és a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködés jellemez

– jelentette ki.

Valamint emlékeztetett rá, hogy idén 190 milliárd forinttal rekordot döntött a Magyarországra érkező amerikai beruházások értéke, amire korábban nem volt példa.

Ez egyúttal azt is biztosítja, hogy az amerikai befektetők továbbra is a harmadik legnagyobb külföldi befektetői csoportot alkossák Magyarországon

– összegzett.

