Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Csak ez a kormány tudja a magyarokat kint tartani a háborúból + videó

– Miközben 24 ország háborús kölcsönbe sodródik, mi nem hagytuk, hogy eladósítsák a magyar embereket is – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán. A honvédelmi miniszter szerint hatalmas sikert értek el a magyarok Brüsszelben.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Bús Csaba)

Brüsszel annak érdekében, hogy folytassa a háborút, elvenné az orosz vagyont, és odaadná az ukránoknak, hogy abból háborúzzanak – emlékeztetett a miniszter. Majd rámutatott:

ez felért volna egy hadüzenettel.

A miniszterelnök, összefogva a szlovákokkal és a csehekkel, megakadályozta a hadikölcsönben való részvételünket is. Csak Orbán Viktor kormánya, csak ez a kormány tudja a magyarokat kint tartani ebből a háborúból – szögezte le Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, hosszas tárgyalás után az unió vezetése megállapodott Ukrajna finanszírozásáról, ám a végső döntés eltért az Európai Bizottság és Németország eredeti elképzeléseitől. A maratoni brüsszeli csúcstalálkozón meghiúsult a befagyasztott orosz vagyon közvetlen átadására épülő terv, ami politikai vereséget jelentett Ursula von der Leyennek és Friedrich Merznek. Helyette egy tartalékmegoldás született: az EU közösen kilencvenmilliárd eurós hitelt vesz fel, de Magyarország, Szlovákia és Csehország, azaz a V3-ak nem vesznek részt a konstrukcióban.