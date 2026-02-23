Magyar Péterukrajnatisza pártkocsis máté

Amit a Tisza Párt szeretne, az egy ukrán rulett + videó

A kormánypártok országjárása során Kocsis Máté arról beszélt, hogy a Tisza Párt lepaktált az ukránokkal. A Fidesz frakcióvezetője közölte, hogy ők erre nemet mondanak. Szerinte ezek között kell a magyaroknak választaniuk.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 22:06
Magyar Péter,
Fotó: Hatlaczki Balázs
Amit a Tisza Párt szeretne, az egy ukrán rulett, de a magyarok biztonságával nem lehet hazardírozni – mondta Kocsis Máté a kormánypártok országjárásának péri fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón. A Fidesz frakcióvezetője a Győr-Moson-Sopron vármegyei településen hangsúlyozta: a Tisza Párt és vezetése partner abban, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen, és támogatná Ukrajna finanszírozását.

Pér, 2026. február 23. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (b) és Fekete Dávid, a Fidesz és a KDNP Győr-Moson-Sopron vármegye 2-es számú választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje a kormánypártok országjárásának péri fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón a település művelődési házában 2026. február 23-án. MTI/Krizsán Csaba
Kocsis Máté és Fekete Dávid sajtótájékoztatója Péren (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Ahhoz, hogy ennek legyen pénzügyi fedezete, megszorításokat hajtanának végre, emellett minden olyan brüsszeli kérést teljesítenének, amelyre a magyarok már korábban nemet mondtak, vagy amely ellentétes az ország érdekeivel

– tette hozzá.

Példaként említette a migrációra és a genderlobbira vonatkozó brüsszeli kéréseket. A frakcióvezető szerint világos, hogy a Tisza Párt lepaktált az ukránokkal. Ha nyernek, akkor Kijev és Berlin győzött – fogalmazott.

– Mi vagyunk azok, akik erre nemet mondanak és a Tisza Párt az, amelyik erre igent. E között kell tehát a magyaroknak nagyon egyszerűen fogalmazva választaniuk – mondta a frakcióvezető.

Kocsis Máté szerint a legfontosabb ügy, ami az egész európai közbeszédet áthatja, az a háborúhoz való viszony kérdése. Kiemelte, hogy a 2030-as remélt vagy megígért európai-orosz háború előtt ez az utolsó alkalom, hogy a magyarok utat válasszanak maguknak.

Magyar Péter két hete Münchenben elígérkezett a háborúpárti német kancellárnak és Manfred Webernek, így teljesen világos, hogy az ukránok például a kőolajvezetéken be akarnak avatkozni a magyar választásokba

– válaszolta egy kérdésre a frakcióvezető.

Mint jelezte, azt is világossá tették az ukránok, hogy a Tisza Párt mellett akarnak beavatkozni, emiatt Magyar Péternek esze ágában sincsen ellentmondani, hiszen azok, akik veszélyeztetik most Magyarország energiaellátását, Magyar Péter legfőbb támogatói.

Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy

Magyarország egy szuverén ország, el tudja dönteni, hogy mi a helyes és mi nem.

Fekete Dávid, a Fidesz 2-es számú választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje azt mondta, hogy a Fidesz a biztos választás, mert ez a politikai közösség az, amelyik Magyarországot kívül tartja a háborún, megvédi a 13. és 14. havi nyugdíjat, a személyijövedelemadó-csökkentést, emellett ez az a politikai közösség, ami békét és biztonságot akar.

Kocsis Máté péri fóruma (Forrás: Facebook)

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

idezojelektájékoztatás

Kicsit sok az információ!

Reméljük, Peti a székrekedéséről, továbbá a kellemetlen furunkulusairól nem ad majd részletes tájékoztatást…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

