A Fidesz nemet mond az európai vezetők háborús ötleteire + videó

Kocsis Máté a közösségi oldalán mutatta be, mire készülnek a kormánypártok és mire a Tisza Párt. A Fidesz frakcióvezetője péri választási fórumán is részletesen bemutatja, hogy a Fidesz nemet mond a brüsszeli háborús tervekre, míg a Tisza Párt ezekre bólogatna.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 19:09
Brüsszel nyíltan Ukrajna pártjára állt Az EU több tízmilliárd eurós pénzügyi csomagokat hagyott jóvá, és folyamatosan napirenden tartja az újabb szankciós csomagok elfogadását
Péri meló – írta a közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője a bejegyzéshez mellékelt videóban jelezte, hogy választási fórumot tartanak a Győr-Moson-Sopron vármegyei településen.

A kormánypárti politikus a fórumon elmondja, mire készül az ellenfelük, és mit akarnak tenni a kormánypártok az Ukrajnát és a háborút érintő kérdésekben.

Nemet mondunk az idióta európai vezetők háborús ötleteire

– ismertette a kormánypártok terveit Kocsis Máté.

Megjegyezte, hogy nemet mondanak Ukrajna EU-csatlakozására, amivel belesodródna a többi tagállam a háborúba. Arra is nemet mondanak, hogy a magyarokkal fizettessék meg a háború árát.

Míg a Tisza arra készül, hogy bólogasson ezekre az európai tervekre. Ilyen egyszerű a helyzet

– fogalmazott.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója ismertette, hogy mától a kormánypártok összes vezető politikusa országjárásra indul. Négy hét alatt több mint kétszáz fórumot fognak tartani, de folytatják a standolást és a kopogtatást is. Mindenkivel szeretnének találkozni és beszélni – jelezte.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

 

