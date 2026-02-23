A Fidesz nemet mond az európai vezetők háborús ötleteire + videó

Péri meló – írta a közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője a bejegyzéshez mellékelt videóban jelezte, hogy választási fórumot tartanak a Győr-Moson-Sopron vármegyei településen.

A kormánypárti politikus a fórumon elmondja, mire készül az ellenfelük, és mit akarnak tenni a kormánypártok az Ukrajnát és a háborút érintő kérdésekben.

Nemet mondunk az idióta európai vezetők háborús ötleteire

– ismertette a kormánypártok terveit Kocsis Máté.

Megjegyezte, hogy nemet mondanak Ukrajna EU-csatlakozására, amivel belesodródna a többi tagállam a háborúba. Arra is nemet mondanak, hogy a magyarokkal fizettessék meg a háború árát.

Míg a Tisza arra készül, hogy bólogasson ezekre az európai tervekre. Ilyen egyszerű a helyzet

– fogalmazott.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója ismertette, hogy mától a kormánypártok összes vezető politikusa országjárásra indul. Négy hét alatt több mint kétszáz fórumot fognak tartani, de folytatják a standolást és a kopogtatást is. Mindenkivel szeretnének találkozni és beszélni – jelezte.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)