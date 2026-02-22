Deák DánielOrbán ViktorDonald Trump

Ezt a hetet is toronymagasan nyerte Orbán Viktor

Összességében ezt a hetet toronymagasan Orbán Viktor nyerte: sikeresen mozgósít, eközben külföldi megerősítést kapott és eltántoríthatatlanul képviseli a magyar érdekeket.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook / Deák Dániel
2026. 02. 22. 21:09
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Összességében ezt a hetet toronymagasan Orbán Viktor nyerte: sikeresen mozgósít, eközben külföldi megerősítést kapott és eltántoríthatatlanul képviseli a magyar érdekeket – összegezte Deák Dániel legutóbbi hétértékelőjében az elmúlt napok történéseit. A XXI. Század Intézet elemzője ezekben a posztjaiban összeszedi a kampányidőszak legfontosabb eseményeit, a hét pedig bővelkedett ilyenekben. Deák Dániel múlt heti listájáról mi is írtunk, ezt itt olvashatják el.

Deák Dániel ismét összefoglalta a hét történéseit (Fotó: Merész Márton)

A hét, amikor világossá vált: Orbán Viktort nem lehet zsarolni, míg a Tisza nyíltan összejátszik az ukránokkal

Így jellemezte a most elmúlt hetet Deák Dániel. Felidézte: Orbán Viktor a héten fogadta Marco Rubiót, aki ismét eloszlatta a Tisza hazugságát, miszerint az amerikai védőpajzs nem létezik. Az amerikai külügyminiszter megerősítette, hogy hazája továbbra is támogatja Orbán Viktor nemzeti érdekeken alapuló nemzetpolitikáját és határozottan kijelentette, hogy Magyarország mentességet élvez az energiaszankciók alól, ebből pedig minden magyar profitál.

Ugyanerről nyilatkozott Donald Trump is, amikor Orbán Viktor a héten Washingtonba utazott a Béketanács ülésére, ahová Magyar Pétert továbbra sem hívták meg. Az amerikai elnök az egész világ előtt jelentette ki, hogy támogatja, ennél egyértelműbb üzenetet pedig sem Kijev, sem Brüsszel nem kaphat, akik továbbra is Magyar Pétert igyekeznek hatalomra segíteni, hogy az ő elvárásaik érvényesülhessenek.

A héten derült ki az is, Ukrajna nem indítja újra politikai okokból a Barátság kőolajvezetéket. − Világos a céljuk: ellátási problémát generálni Magyarországon, ami a Tisza malmára hajtaná a vizet. Orbán Viktor azonban nem enged a zsarolásnak, komoly válaszlépéseket tett a szlovák kormánnyal közösen. Brüsszelben meg is ijedtek, rendkívüli ülést hívtak össze a témában − folytatta a sort Deák Dániel. A Fidesz emellett többször is kifejtette aggodalmát azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter az életmódja által is könnyen zsarolható célpont.

Nem meglepő, hogy a Fidesz remekül rajtolt már a kampányhét elején. Ahogy arról Orbán Viktor a békéscsabai látogatása alkalmával mesélt, bízik benne, hogy a magyarok értik a választás tétjét, ami nem más, mint hogy háború, vagy béke vár ránk. Ezt pedig a számok is megerősítik:

A Fidesz elsőként gyűjtötte össze a szükséges aláírásokat, ráadásul jóval több aláírást gyűjtött össze, mint a Tisza. Ez jól mutatja, hogy a Fidesz vezet, a párt kiterjedt országos hálózattal rendelkezik, és jó a mozgósításban is. Ezzel párhuzamosan folytatódik az országjárás: míg a Fidesz rendezvényein telt ház van, Magyar Péter eseményein pár százan lézengenek csupán.

− Ráadásul ne felejtsük el, hogy Magyar Péter az összegyűjtött aláírások számával is ködösített − tette hozzá. 

Bejegyzése utolsó pontjában pedig mindenkit emlékeztet Magyar Péter müncheni látogatására, ahol az eddigi információk szerint megállapodott az ukránokkal az orosz energiaellátás beszüntetéséről, ezzel együtt pedig a rezsicsökkentés eltörléséről.

Mindez nyílt beismerése annak, hogy míg a Fidesz a magyar utat választja, addig a Tisza a brüsszeli útra terelné Magyarországot, ami jelentős többletterhet jelentene az embereknek

– vélekedett Deák Dániel. 

 

 


