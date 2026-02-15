választás2026Orbán ViktorMagyar Péter

Megérkezett a hétvégi elemzés, ez a párt került közelebb a választási győzelemhez

Miközben Orbán Viktor a héten kiszámítható államférfi benyomását keltette, addig Magyar Péter a kábítószeres házibulijával hívta fel magára a figyelmet – erről írt hétértékelő elemzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a Tisza Párt elnöke botrányát azzal próbálták ellensúlyozni, hogy a vasárnapi évértékelő beszédében elképesztő ígérgetésbe kezdett, Münchenben pedig több háborúpárti vezetővel is találkozott, ami a Fidesz üzenetét erősít: Magyar Péternek azok az európai vezetők a barátai, akik a brüsszeli álláspontot képviselik, Ukrajna támogatását várják el tőle. Deák Dániel szerint mindezek fényében Orbán Viktor került közelebb az április győzelemhez.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 20:11
„Orbán Viktor egy kifejezetten magabiztos és összeszedett évértékelő beszédet tartott, melyben világosan kijelölte a választás tétjét: hatalomba engedjük-e a globális nagytőke és Brüsszel képviselőit, akik nem állnának ellent a brüsszeli elvárásoknak, a magyarok pénzét Ukrajnának, a multiknak és az energiacégeknek adnák” – mutatott rá hétértékelő elemzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán felhívta a figyelmet: a miniszterelnök évértékelőjében elmondottak a konkrét kormányzati intézkedések formájában válnak érezhetővé, ilyen például a héten folyósított 13. és 14. havi nyugdíj

Deák Dániel szerint Orbán Viktor egy kifejezetten magabiztos és összeszedett évértékelő beszédet tartott, melyben világosan kijelölte a választás tétjét (Forrás: Facebook)
Deák Dániel szerint Orbán Viktor egy kifejezetten magabiztos és összeszedett évértékelő beszédet tartott, melyben világosan kijelölte a választás tétjét (Forrás: Facebook)

A vezető elemző emlékeztetett, a kormányfő is utalt rá: ha a Tisza kerül hatalomra, akkor ez a pénz nem a nyugdíjasokhoz, hanem Ukrajnába kerül, hasonlóan a családtámogatásokhoz vagy a fiatalokat célzó programokhoz. Ezek a kormányzati intézkedések továbbá pozitív hatással vannak a lakossági konjunktúrára.

Miközben Orbán Viktor kiszámítható államférfiként jelent meg, addig Magyar Péter ezúttal bevallotta, hogy egy olyan nővel ment egy kábítószeres házibuliba, aki állítása szerint már hónapok óta zsarolta

– emelte ki. Deák Dániel szerint ez rávilágít arra, hogy a Tisza Párt elnöke nem tud józanul gondolkodni, kiszámíthatatlan, ráadásul zsarolható is, ami jelentősen rombolja a kormányzóképességébe vetett társadalmi bizalmat. Rámutatott: botrányát azzal próbálták ellensúlyozni, hogy a vasárnapi évértékelő beszédében elképesztő ígérgetésbe kezdett.

Magyar Péter a Zelenszkij-terv mellett tette le a voksát

Emellett Münchenben több háborúpárti vezetővel is találkozott, akikkel már úgy viselkedett, mintha miniszterelnök lenne. Azonban ezek a találkozók éppen a Fidesz üzenetét erősítik: Magyar Péternek a barátai azok az európai vezetők, akik a brüsszeli álláspontot képviselik, Ukrajna támogatását várják el Magyar Pétertől.

Deák Dániel szerint szintén a Fidesz állítását támasztja alá a héten a brüsszeli Politicóban megjelent Zelenszkij-terv, melyben teljes nyíltsággal írták le, hogy Brüsszel és Kijev célja a magyarországi kormányváltás, mert – Orbán Viktorral ellentétben – Magyar Péter támogatná Ukrajna uniós tagságát. 

Szintén a Fidesz állítását támasztotta alá, hogy mind Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője, mind Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktort támadta a héten, 

amivel egyértelművé tették: Magyar Péter az ő emberük

 – zárta bejegyzését a vezető elemző, rámutatva: mindezek fényében a héten Orbán Viktor került közelebb a győzelemhez.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

