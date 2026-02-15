Megérkezett a hétvégi elemzés, ez a párt került közelebb a választási győzelemhez

„Orbán Viktor egy kifejezetten magabiztos és összeszedett évértékelő beszédet tartott, melyben világosan kijelölte a választás tétjét: hatalomba engedjük-e a globális nagytőke és Brüsszel képviselőit, akik nem állnának ellent a brüsszeli elvárásoknak, a magyarok pénzét Ukrajnának, a multiknak és az energiacégeknek adnák” – mutatott rá hétértékelő elemzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán felhívta a figyelmet: a miniszterelnök évértékelőjében elmondottak a konkrét kormányzati intézkedések formájában válnak érezhetővé, ilyen például a héten folyósított 13. és 14. havi nyugdíj.

Deák Dániel szerint Orbán Viktor egy kifejezetten magabiztos és összeszedett évértékelő beszédet tartott, melyben világosan kijelölte a választás tétjét (Forrás: Facebook)

A vezető elemző emlékeztetett, a kormányfő is utalt rá: ha a Tisza kerül hatalomra, akkor ez a pénz nem a nyugdíjasokhoz, hanem Ukrajnába kerül, hasonlóan a családtámogatásokhoz vagy a fiatalokat célzó programokhoz. Ezek a kormányzati intézkedések továbbá pozitív hatással vannak a lakossági konjunktúrára.

Miközben Orbán Viktor kiszámítható államférfiként jelent meg, addig Magyar Péter ezúttal bevallotta, hogy egy olyan nővel ment egy kábítószeres házibuliba, aki állítása szerint már hónapok óta zsarolta

– emelte ki. Deák Dániel szerint ez rávilágít arra, hogy a Tisza Párt elnöke nem tud józanul gondolkodni, kiszámíthatatlan, ráadásul zsarolható is, ami jelentősen rombolja a kormányzóképességébe vetett társadalmi bizalmat. Rámutatott: botrányát azzal próbálták ellensúlyozni, hogy a vasárnapi évértékelő beszédében elképesztő ígérgetésbe kezdett.

Magyar Péter a Zelenszkij-terv mellett tette le a voksát

Emellett Münchenben több háborúpárti vezetővel is találkozott, akikkel már úgy viselkedett, mintha miniszterelnök lenne. Azonban ezek a találkozók éppen a Fidesz üzenetét erősítik: Magyar Péternek a barátai azok az európai vezetők, akik a brüsszeli álláspontot képviselik, Ukrajna támogatását várják el Magyar Pétertől.

Deák Dániel szerint szintén a Fidesz állítását támasztja alá a héten a brüsszeli Politicóban megjelent Zelenszkij-terv, melyben teljes nyíltsággal írták le, hogy Brüsszel és Kijev célja a magyarországi kormányváltás, mert – Orbán Viktorral ellentétben – Magyar Péter támogatná Ukrajna uniós tagságát.