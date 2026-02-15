békeszalay - bobrovniczky kristófschobert norbert jrháború

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország békéje a magyarok választásán múlik + videó

A honvédelmi miniszter és az ifjabb Schobert Norbert a háborúból való kimaradáshoz szükséges összefogás fontosságáról beszélgetett.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 17:56
Magyarország békéje a magyarok választásán múlik – mutatott rá Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook-bejegyzésében. A honvédelmi miniszter leszögezte: a háborúból való kimaradáshoz összefogásra van szükség.

Budapest, 2025. december 2. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter sajtótájékoztatót tart a kormánypártok országjárásának fóruma előtt Pesterzsébet önkormányzatnak épületében 2025. december 2-án. MTI/Bruzák Noémi
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Ezt vallja Schobert Norbert Jr. is, akivel Szalay-Bobrovniczky Kristóf Orbán Viktor miniszterelnök szombati évértékelőjén beszélgetett. Az erről készült videót a tárcavezető meg is osztotta közösségi oldalán. Kérdésére, hogy vannak-e olyan tanulandó leckék a II. világháborúból, amelyek a mai napig érvényesek, Schobert Norbert Jr. azt válaszolta:

Ide helyezném Magyarországnak a szuverenitását, ugyanis ha ezt megtartjuk, nekünk még van esélyünk arra, hogy egy háborút megfékezzünk és a békét fenn tudjuk tartani.

Hozzátette: mindig adott a lehetőség úgy összefogni, hogy egy háborút megelőzhessünk.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Schobert Norbert Jr. (Forrás: Facebook)


