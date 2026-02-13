Szalay-Bobrovniczky Kristóf álláspontja szerint a terv lényege, hogy politikai nyomásgyakorlással, sőt akár a tagállami vétójog megkerülésével is előmozdítsák Kijev csatlakozását az Európai Unióhoz.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Brüsszelben megszületett a Zelenszkij-terv
Brüsszelben megszületett az úgynevezett Zelenszkij-terv, írta közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. A tárcavezető szerint a kezdeményezés célja Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozása, akár a jelenlegi szabályok félretolásával is.
Közösségi oldalán úgy fogalmazott:
Brüsszelben megszületett a Zelenszkij-terv. A cél világos: Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása – bármi áron. Ha kell, a szabályok félretolásával. Ha kell, politikai nyomásgyakorlással. Ha kell, Magyarország megkerülésével. A terv így szól: könnyített tagság, politikai nyomás, zsarolás a szavazati joggal. Közben pedig várják, hogy eltűnjön az egyetlen akadály: a magyar kormány, amely mindezekre nemet mond.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: nem támogatjuk a háború finanszírozását!
A miniszter hangsúlyozta: Magyarország nem támogatja az orosz–ukrán háború finanszírozását, és nem ért egyet azzal sem, hogy a magyar adófizetők pénzéből történjen Ukrajna további anyagi támogatása.
A Zelenszkij-tervre a magyar válasz világos és egyértelmű: nemet mondunk az orosz–ukrán háború finanszírozására; Ukrajna anyagi támogatására a magyar adófizetők pénzéből, és a háború miatt megnövekedő rezsiárakra is!
– fogalmazott.
Erről szól a nemzeti petíció, amelynek kitöltése és visszaküldése még fontosabbá vált. Védjük meg együtt a magyar érdekeket!
– zárta bejegyzését a honvédelmi miniszter.
Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf)
