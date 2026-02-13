Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Brüsszelben megszületett a Zelenszkij-terv

Brüsszelben megszületett a Zelenszkij-terv. A cél világos: Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása – bármi áron. Ha kell, a szabályok félretolásával. Ha kell, politikai nyomásgyakorlással. Ha kell, Magyarország megkerülésével. A terv így szól: könnyített tagság, politikai nyomás, zsarolás a szavazati joggal. Közben pedig várják, hogy eltűnjön az egyetlen akadály: a magyar kormány, amely mindezekre nemet mond.