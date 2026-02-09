13. havi nyugdíjMagyar Posta Zrt14. havi nyugdíj

Érkezik a 13. és 14. havi nyugdíj: a postás ezúttal kétszer csenget

Februárban rendkívüli összeg érkezik a magyar nyugdíjasokhoz: az állam egyszerre több jogcímen is kifizetéseket teljesít. A 13. havi nyugdíj teljes összege mellett most először folyósítják a 14. havi juttatás első részletét is, így az érintettek rövid időn belül a megszokott ellátás több mint kétszereséhez jutnak. Így kapják pontosan az idősek a 13. és 14. havi nyugdíjat.

Munkatársunktól
2026. 02. 09. 13:47
Zajlik a megemelt nyugdíjak kézbesítése. Fotó: Lang Róbert / Somogyi Hírlap
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Idén a magyar nyugdíjasoknak különösen kiemelkedő hónap a február, mivel a szokásos járandóságon felül több extra kifizetés is esedékes. A rendes havi járandóságon felül ugyanis a menetrend szerint érkező 13. havi nyugdíj mellett idén először a 14. havi juttatás első részletét is folyósítja az állam. A többletforrás a mindennapi megélhetési költségek finanszírozásában jelenthet számottevő segítséget. Ilyen menetrend szerint kapják meg az idősek a 13. és 14. havi nyugdíjat.

13. és 14. havi nyugdíj
Két részletben érkezik meg a februárban esedékes hagyományos, a 13. és 14. havi nyugdíj. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kocsis Zoltán 

Idén jön először egyszerre a 13. és 14. havi nyugdíj első negyede

A legfrissebb kormányzati tájékoztatás szerint a nyugdíjasoknak érdemes figyelniük a postást és a bankszámlájukat a következő napokban. A banki utalással kapott összegek esetében pedig két külön utalásra kell készülni. Február 12-én utalják a február havi alapnyugdíjat, egy nappal később, február 13-án pedig a teljes 13. havi összeget és a 14. havi nyugdíj első negyedét – írja az Origo.

Gulyás Gergely miniszter a Kormányinfón ismertette a postai kifizetések menetrendjét. Eszerint péntektől kézbesíti a postás a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét. Ez azt jelenti, hogy 

idén minden jogosult a saját havi nyugdíjának pontosan a 225 százalékát kapja meg. Egy 259 ezer forintos átlagnyugdíj esetében ez összesen 582 750 forintot jelent. 

A 14. havi nyugdíj bevezetése egy ötéves program része, amelynek végén, 2030-ra ez a juttatás is eléri majd a teljes havi ellátás mértékét.

Kik jogosultak az extra juttatásra?

Fontos részlet, hogy az extra pénzre azok jogosultak, akik már 2025-ben is nyugdíjasok voltak legalább egy napig. Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió műsorában hangsúlyozta, hogy a gazdaság képes kitermelni a fedezetet, a kifizetés pedig jár az időseknek.

A nyugdíj nem ajándék, hanem annak elismerése, hogy volt egy időszak, amikor ezek az emberek aktívak voltak és ők vitték a hátukon az országot

– mondta a kormányfő.

A juttatások hátterében a sikeres magyar gazdaságpolitika és a megugrott foglalkoztatás áll. Lázár János miniszter korábban kiemelte, hogy a rendszer stabilitását a munkavállalók száma garantálja. 2010-ben még csak 3,6 millióan dolgoztak, ma már 4,9 millió adófizető biztosítja a nyugdíjak fedezetét. 

Magyarország ezzel egy szűk csoporthoz csatlakozott az Európai Unióban. Jelenleg ugyanis rajtunk kívül csak 

  • Spanyolország, 
  • Portugália, 
  • Lengyelország 
  • és Ausztria alkalmazza a 14. havi nyugdíj rendszerét. 

Az időseket segítő magyar modell célja, hogy a gazdasági növekedésből azok is közvetlenül részesüljenek, akik egész életüket végigdolgozták.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Mi mennyi?

Bogár László avatarja

A Nyugat globális uralmi struktúrái egy olyan elhúzódó „anyag-világháborúval” kénytelenek szembenézni, amelyben a FIRE és a Big Tech szimbolikus „fegyverei” már nem biztos, hogy elégségesek lesznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.