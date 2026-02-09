Érkezik a 13. és 14. havi nyugdíj: a postás ezúttal kétszer csenget

Idén a magyar nyugdíjasoknak különösen kiemelkedő hónap a február, mivel a szokásos járandóságon felül több extra kifizetés is esedékes. A rendes havi járandóságon felül ugyanis a menetrend szerint érkező 13. havi nyugdíj mellett idén először a 14. havi juttatás első részletét is folyósítja az állam. A többletforrás a mindennapi megélhetési költségek finanszírozásában jelenthet számottevő segítséget. Ilyen menetrend szerint kapják meg az idősek a 13. és 14. havi nyugdíjat.

Két részletben érkezik meg a februárban esedékes hagyományos, a 13. és 14. havi nyugdíj. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kocsis Zoltán

Idén jön először egyszerre a 13. és 14. havi nyugdíj első negyede

A legfrissebb kormányzati tájékoztatás szerint a nyugdíjasoknak érdemes figyelniük a postást és a bankszámlájukat a következő napokban. A banki utalással kapott összegek esetében pedig két külön utalásra kell készülni. Február 12-én utalják a február havi alapnyugdíjat, egy nappal később, február 13-án pedig a teljes 13. havi összeget és a 14. havi nyugdíj első negyedét – írja az Origo.

Gulyás Gergely miniszter a Kormányinfón ismertette a postai kifizetések menetrendjét. Eszerint péntektől kézbesíti a postás a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét. Ez azt jelenti, hogy

idén minden jogosult a saját havi nyugdíjának pontosan a 225 százalékát kapja meg. Egy 259 ezer forintos átlagnyugdíj esetében ez összesen 582 750 forintot jelent.

A 14. havi nyugdíj bevezetése egy ötéves program része, amelynek végén, 2030-ra ez a juttatás is eléri majd a teljes havi ellátás mértékét.

Kik jogosultak az extra juttatásra?

Fontos részlet, hogy az extra pénzre azok jogosultak, akik már 2025-ben is nyugdíjasok voltak legalább egy napig. Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió műsorában hangsúlyozta, hogy a gazdaság képes kitermelni a fedezetet, a kifizetés pedig jár az időseknek.

A nyugdíj nem ajándék, hanem annak elismerése, hogy volt egy időszak, amikor ezek az emberek aktívak voltak és ők vitték a hátukon az országot

– mondta a kormányfő.

A juttatások hátterében a sikeres magyar gazdaságpolitika és a megugrott foglalkoztatás áll. Lázár János miniszter korábban kiemelte, hogy a rendszer stabilitását a munkavállalók száma garantálja. 2010-ben még csak 3,6 millióan dolgoztak, ma már 4,9 millió adófizető biztosítja a nyugdíjak fedezetét.