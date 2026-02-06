nyugdíjBrüsszelTisza Párt

Érdemes lesni a postást, érkezik a 13. havi nyugdíj + videó

Sikerült előrelépni és segíteni azoknak, akik a legjobban megérdemlik.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 18:26
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
Érdemes már az ablakból lesni a postást, ugyanis mától a posta elkezdte kézbesíteni a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részét – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke rámutatott: ez azért is fontos, mert egy nem olyan egyszerű gazdasági helyzetben, amikor Európa háborús gazdaságban van, akkor is sikerült előrelépni és segíteni azoknak, akik a legjobban megérdemlik. Azonban ez nem magától értetődő – tette hozzá.

Budapest, 2026. február 6. A februári, a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első negyedét kézbesíti a postás egy nyugdíjasnak a fővárosban 2026. február 6-án. A Magyar Posta megkezdte kézbesíteni a februári dupla nyugdíjat és a 14. havi első negyedét; a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34 százalékát ma is készpénzben, postai kézbesítéssel fizetik ki közel 800 ezer érintettnek. MTI/Bodnár Boglárka
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A fővárosi frakcióvezető azonban jelezte, hogy ez nem magától értetődő. Ugyanis ha a hazai források Brüsszel elvárásai szerint háborús célokra vagy a multik zsebébe mennének, nem jutna pénz nyugdíjakra sem.

Márpedig a Tisza nem mondana nemet a brüsszeli gazdáik parancsának

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra. Hozzátette: ezért is a Fidesz a biztos választás.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

