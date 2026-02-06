Érdemes lesni a postást, érkezik a 13. havi nyugdíj + videó

Érdemes már az ablakból lesni a postást, ugyanis mától a posta elkezdte kézbesíteni a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részét – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke rámutatott: ez azért is fontos, mert egy nem olyan egyszerű gazdasági helyzetben, amikor Európa háborús gazdaságban van, akkor is sikerült előrelépni és segíteni azoknak, akik a legjobban megérdemlik. Azonban ez nem magától értetődő – tette hozzá.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A fővárosi frakcióvezető azonban jelezte, hogy ez nem magától értetődő. Ugyanis ha a hazai források Brüsszel elvárásai szerint háborús célokra vagy a multik zsebébe mennének, nem jutna pénz nyugdíjakra sem.

Márpedig a Tisza nem mondana nemet a brüsszeli gazdáik parancsának

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra. Hozzátette: ezért is a Fidesz a biztos választás.