Deák Dániel: A magyar modellt egyre többen akarják átvenni

– A patrióta politikai erők egyértelműen elutasítják Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, ebben teljes az egyetértés. Marine Le Pen is ezt hangsúlyozta, és az új lengyel elnök is hasonló álláspontot képvisel. Magyarország ebben is példát mutat, hiszen következetesen nemet mond a háborúpárti álláspontra és Ukrajna uniós tagságára is