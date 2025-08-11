Négy hónapos csecsemőt köröz a rendőrség, Budapestről tűnt el

A rendőrségi portálon azt írják, Horváth Glória Natáliának augusztus 9-én veszett nyoma, azóta semmit nem tudni róla. A Budapesti XXI. Kerületi Rendőrkapitányság azt kéri, hogy aki bármiféle hasznos információval tud szolgálni a kislány tartózkodási helyével kapcsolatban, jelentkezzen. Egyébként nem Natália az első csecsemő, akit eltűnés miatt köröz a rendőrség, még áprilisban egy három hónapos kisbabának veszett nyoma.