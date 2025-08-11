Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatallergiásvitorláskapitánydarázs

Rosszul lett egy nő a Balatonban, de a vitorláskapitány élete is kevésen múlt

Hétvégi havária a Balatonon.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 08. 11. 13:52
illusztráció Fotó: Veszprém Megyei Napló/ Fülöp Ildikó
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem sikerült újraéleszteni a nőt, aki vasárnap lett rosszul a Balatonban – adta hírül a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata.

Részletezik, az Alfa nevű sürgősségi mentőhajó vasárnap délelőtt egy vízben rosszul lett bajbajutott mentéséhez futott ki. A nő nem merült el, mert a férje ott volt mellette és tartotta, amíg vízimentő a mentőkatamaránnal beevezett érte. 

A katamaránon azonnal megkezdték az újraélesztést, amelyet a parton már emelt szinten tudtak folytatni az újraélesztést, azonban az nem vezetett sikerre. 

Volt egy másik eset, ami valamivel szerencsésebben végződött. A másik sürgősségi mentőhajójuk, a Rupert, egy vitorláshoz vonult, amelynek a vezetőjét megcsípte egy darázs, ami súlyos allergiás tüneteket okozott. A férfit ellátták, a partra szállították, ahonnan kórházba vitték a mentők. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Havas Henrik
idezojelekFacebook

Havas a „Tévedhetetlen”

Havas Henrik avatarja

Ha valakit érdekelne a 2026-os országgyűlési választás, hallgasson rám!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu