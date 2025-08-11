Nem sikerült újraéleszteni a nőt, aki vasárnap lett rosszul a Balatonban – adta hírül a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata.
Rosszul lett egy nő a Balatonban, de a vitorláskapitány élete is kevésen múlt
Hétvégi havária a Balatonon.
Részletezik, az Alfa nevű sürgősségi mentőhajó vasárnap délelőtt egy vízben rosszul lett bajbajutott mentéséhez futott ki. A nő nem merült el, mert a férje ott volt mellette és tartotta, amíg vízimentő a mentőkatamaránnal beevezett érte.
A katamaránon azonnal megkezdték az újraélesztést, amelyet a parton már emelt szinten tudtak folytatni az újraélesztést, azonban az nem vezetett sikerre.
Volt egy másik eset, ami valamivel szerencsésebben végződött. A másik sürgősségi mentőhajójuk, a Rupert, egy vitorláshoz vonult, amelynek a vezetőjét megcsípte egy darázs, ami súlyos allergiás tüneteket okozott. A férfit ellátták, a partra szállították, ahonnan kórházba vitték a mentők.
