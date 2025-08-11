Súlyos magánéleti krízis állhat a kunfehértói tragédia mögött

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy egy 78 éves férfi saját otthonában megölte a feleségét, majd önkezével vetett véget életének. Helyszíni riportjában a portál arról ír, hogy mindketten betegek voltak, egyik gyermekük egy közeli településen él, a másik a családjával egy távoli földrészen. Egy, a faluban élő azt mondta, a tragédia előtt egy héttel a férfi arra panaszkodott, hogy a feleségét kórházban ápolják.