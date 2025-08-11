tragédiagyermekkunfehértóházaspár

Súlyos magánéleti krízis állhat a kunfehértói tragédia mögött

Megszólaltak a helyiek.

Magyar Nemzet
Forrás: Baon2025. 08. 11. 12:26
kunfehértó
a kettős tragédia helyszíne Fotó: Pozsgai Ákos Forrás: Baon
Zárkózottan élt az az idős kunfehértói házaspár, akik hétfő reggelre virradóra tragikus körülmények között meghaltak – árulták el a helyiek a Baon-nak. 

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy egy 78 éves férfi saját otthonában megölte a feleségét, majd önkezével vetett véget életének. Helyszíni riportjában a portál arról ír, hogy mindketten betegek voltak, egyik gyermekük egy közeli településen él, a másik a családjával egy távoli földrészen. Egy, a faluban élő azt mondta, a tragédia előtt egy héttel a férfi arra panaszkodott, hogy a feleségét kórházban ápolják.

Információik szerint a tragédia napján, vasárnap este fél hét környékén két mentőautó és két rendőrautó jelent meg a ház előtt, később még több egység érkezett a helyszínre. A tragédia részleteiről a Baon cikkében bővebben is olvashat. 

 

 

