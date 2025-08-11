Zárkózottan élt az az idős kunfehértói házaspár, akik hétfő reggelre virradóra tragikus körülmények között meghaltak – árulták el a helyiek a Baon-nak.
Súlyos magánéleti krízis állhat a kunfehértói tragédia mögött
Megszólaltak a helyiek.
Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy egy 78 éves férfi saját otthonában megölte a feleségét, majd önkezével vetett véget életének. Helyszíni riportjában a portál arról ír, hogy mindketten betegek voltak, egyik gyermekük egy közeli településen él, a másik a családjával egy távoli földrészen. Egy, a faluban élő azt mondta, a tragédia előtt egy héttel a férfi arra panaszkodott, hogy a feleségét kórházban ápolják.
Információik szerint a tragédia napján, vasárnap este fél hét környékén két mentőautó és két rendőrautó jelent meg a ház előtt, később még több egység érkezett a helyszínre. A tragédia részleteiről a Baon cikkében bővebben is olvashat.
Így írnak ők – címmel új rovattal bővül a Magyar Nemzet Online
Az elképzelés valójában nem új, az mno.hu-n már 2005 körül működött hasonló felület.
Sosem volt még ilyen meleg, hajszál híján negyven fokot is mutatott a hőmérő
Úgy jött meg a hidegfront, hogy alig lehetett észrevenni.
Hamis hírektől és megvalósíthatatlan ígéretektől hemzseg a Tisza Párt propagandalapja
Vagyonelkobzás, nevét nem vállaló „szakértők" és hatalmas ígéretek: ezt tartalmazza a Tisza Párt röplapja.
Vádemelés a mezőberényi brutális késelés ügyében, az ügyészek szigorú büntetést kértek
Ötvenegy késszúrással ölte meg áldozatát.
