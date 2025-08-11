szexuális zaklatásTunéziabűncselekmény

Arabul beszélő férfi szexuálisan zaklatott egy nőt ejtőernyőzés közben

Egy brit turista azt állítja, hogy egy ejtőernyős-oktató a levegőben szexuálisan zaklatta.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 11:55
Tunéziában szexuálisan zaklattak egy brit turistát
Szexuálisan zaklatott egy brit turistát egy ejtőernyő-oktató Tunéziában. A 52 éves Michelle Wilson szerint a férfi repülés közben rányomult és molesztálta őt.

Ejtőernyős-oktató a levegőben szexuálisan zaklatott egy nőt Tunéziában (X)
Az ejtőernyő-oktató szexuálisan zaklatott egy nőt a levegőben Tunéziában (X)

Megsértve és mocskosnak éreztem magam, és féltem

– mondta Michelle. Eredetileg egy barátjával közösen, tandemrepülésre készült, ám közölték velük, hogy a szeles idő miatt külön kell repülniük, mindkettőjüknek egy-egy operátorral. Elmondása szerint a barátja szállt fel először, „remekül érezte magát, semmi probléma nem volt”. Michelle megfigyelte, hogy a barátja és az őt kísérő operátor között nagy volt a távolság a levegőben.

A háromgyermekes Michelle számára azonban egészen más élményt tartogatott a repülés Tunéziában: mögötte egy fiatal férfi kapaszkodott. Michelle így idézte fel a történteket: 

Éreztem, hogy valaki húzogatja a bikinialsómat, és a pántot is megfogja. Biztosan a hevedert szorította, hogy közelebb húzzon magához. A lábai körbefogtak, egyik keze az ejtőernyőn volt, a másik viszont nem. Aztán megérintette a lábamat. Molesztált, előre-hátra mozgott rajtam, és arabul beszélt hozzám. Éreztem, ahogy nekem nyomódik. Folyamatosan próbáltam hátrahajolni. Megsértve és mocskosnak éreztem magam, és féltem. Csak egy fiatal fiú volt, talán húszéves.

Szörnyű élmény volt, nagyon megijedtem. Tehetetlennek éreztem magam, miközben ott lógtam a levegőben” – mesélte Michelle. Leszállás után sírva fakadt, panaszt tett a vízisport-központ vezetőjénél, majd felkereste a helyi rendőrséget is – írja a The Sun.

Michelle 6000 fontot (2 790 000 forint) fizetett az easyJet által szervezett nyaralásért, amelyet 17 éves lányával, 16 éves ikerfiaival és lánya 17 éves barátnőjével töltött volna, ám az eset után már nem tudta élvezni az utazás hátralévő részét. 

Nőként számítottunk némi udvarlásra vagy tréfálkozásra a férfiaktól ezekben az országokban, de ez nem tréfálkozás volt, hanem szexuális zaklatás

 – mondta. 

Úgy tudja, támadóját letartóztatták, és biztosítótársasága, valamint a brit Külügyminisztérium is segíti az ügyben. Az easyJet közleményében hangsúlyozta: „Ügyfeleink biztonsága és jóléte elsődleges számunkra, és továbbra is támogatjuk Wilsont. Szoros kapcsolatban állunk szállodai partnerünkkel is, hogy kivizsgáljuk a bejelentéseket.”

Borítókép: Tunéziában szexuálisan zaklattak egy brit turistát (X)

