Kukásautó gázolt halálra egy idős nőt a forgalmas kereszteződésben

Elütött egy kukásautó egy idős nőt hétfőn Budapesten, a XI. kerületben – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
A gázolás a Tétényi út és az Etele út kereszteződésében történt, kanyarodás közben.
A baleset körülményeit büntetőeljárásban vizsgálják.
Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a balesetben
a hetven év körüli nő olyan súlyosan megsérült, hogy a mentők újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen meghalt.
