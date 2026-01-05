Kukásautó gázolt halálra egy idős nőt a forgalmas kereszteződésben

Elütött egy kukásautó egy idős nőt hétfőn Budapesten, a XI. kerületben – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A gázolás a Tétényi út és az Etele út kereszteződésében történt, kanyarodás közben.

A baleset körülményeit büntetőeljárásban vizsgálják.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a balesetben