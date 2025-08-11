Szijjártó Péter a közösségi médiában azt írta, a megbeszélés során négy fontos dologban értettek egyet.
Szijjártó Péter fontos tárgyalást tartott a közel-keleti helyzetről
Az ukrajnai háború ügyében remélhetőleg sorsdöntő alaszkai csúcstalálkozó mellett a várható gázai események jelentik most a fő témát a nemzetközi politikában, úgyhogy ma délben Gideon Sa’ar izraeli külügyminiszter-kollégával telefonos tárgyalás keretében tekintettük át a közel-keleti helyzet alakulását – írta Szijjártó Péter Facebook-oldalán.
1. A humanitárius segítséghez való hozzáférést növelni kell!
2. A túszokat – köztük a magyar állampolgárságú túszt is – haladéktalanul és feltétel nélkül szabadon kell bocsátani!
3. A biztonságos, terror- és rakétatámadások nélküli élethez való jogot helyre kell állítani minden, a térségben lakó ember számára!
4. A Hamász nevű terrorszervezet semmifajta funkcióval nem rendelkezhet a jövőben a Közel-Keleten! – írta Szijjártó Péter.
Borítókép: Szijjártó Péter (AFP)
Trump keményen tárgyal, és mindig eléri, amit akar
Trump többször is bizonyított.
Alaszka mindkét tárgyaló félnek sokat jelent
Alaszka politikai-katonai szempontból is nagyon fontossá vált az elmúlt évtizedekben.
Ukrajna támogatói Orbán Viktor szövetségesétől tartanak
Ez alapjaiban alakíthatja át a külpolitikát.
Hatalmas embervadászatot tartottak Zelenszkij csapatai Ukrajnában + videó
Akár tíz év börtönnel is sújtja saját embereit az ukrán vezetés.
