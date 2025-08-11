Szijjártó Péterizraeli külügyminiszterközel-kelet

Szijjártó Péter fontos tárgyalást tartott a közel-keleti helyzetről

Az ukrajnai háború ügyében remélhetőleg sorsdöntő alaszkai csúcstalálkozó mellett a várható gázai események jelentik most a fő témát a nemzetközi politikában, úgyhogy ma délben Gideon Sa’ar izraeli külügyminiszter-kollégával telefonos tárgyalás keretében tekintettük át a közel-keleti helyzet alakulását – írta Szijjártó Péter Facebook-oldalán.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 13:31
Szijjártó Péter Forrás: AFP
Szijjártó Péter a közösségi médiában azt írta, a megbeszélés során négy fontos dologban értettek egyet.

Szijjártó Péter Gideon Sa’ar izraeli külügyminiszter-kollégával telefonos tárgyalás keretében tekintették át a közel-keleti helyzet alakulását (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter Gideon Sa'ar izraeli külügyminiszter-kollégával telefonos tárgyalás keretében tekintették át a közel-keleti helyzet alakulását (Fotó: AFP)

1. A humanitárius segítséghez való hozzáférést növelni kell!
2. A túszokat – köztük a magyar állampolgárságú túszt is – haladéktalanul és feltétel nélkül szabadon kell bocsátani!
3. A biztonságos, terror- és rakétatámadások nélküli élethez való jogot helyre kell állítani minden, a térségben lakó ember számára!
4. A Hamász nevű terrorszervezet semmifajta funkcióval nem rendelkezhet a jövőben a Közel-Keleten! – írta Szijjártó Péter.

Borítókép: Szijjártó Péter (AFP)

