A tárcavezető arról beszélt, hogy a háborúk és a fegyveres konfliktusok mindannyiunk biztonságát veszélyeztetik, ezért minden egyes konfliktus lezárása jó hír az egész világ számára.
Szijjártó Péter: Donald Trump ismételten bizonyította, hogy ő a béke elnöke
Az azeri–örmény békemegállapodás aláírása nagy előrelépést jelent a globális biztonság terén, amivel Donald Trump ismételten bizonyította, hogy ő a béke elnöke – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.
Az azeri–örmény békemegállapodás tegnapi aláírása nemcsak a kaukázusi térség biztonsága, hanem a globális biztonság terén is nagy előrelépést jelent
– húzta alá.
Donald Trump ismételten bizonyította, hogy ő a béke elnöke. Mi itt, Közép-Európában pedig abban reménykedünk, hogy a pakisztáni–indiai, az iráni–izraeli és az azeri–örmény konfliktusok után Alaszkában az orosz–ukrán háború végére is pont kerül
– tette hozzá.
Azerbajdzsán elnöke és Örményország miniszterelnöke amerikai közvetítéssel békeszerződést írt alá Washingtonban pénteken, amellyel lezárták a két ország között immár több mint 35 éve fennálló konfliktust.
További Külföld híreink
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Kényszersorozók kezére játszott a rendőrség egy ukrán férfit + videó
Bevásárolni ment, de elrabolták a frontra.
Trumppal találkozik az új lengyel elnök
Nawrocki szeptember elején utazik Washingtonba.
Zelenszkij beismerte, akadályozná a békét
Az ukrán elnöknek nem érdeke a háború lezárása.
Menczer Tamás: Mi békét akarunk
Nem hallgattak Orbán Viktorra. Kár. Megint igaza lett – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Kényszersorozók kezére játszott a rendőrség egy ukrán férfit + videó
Bevásárolni ment, de elrabolták a frontra.
Trumppal találkozik az új lengyel elnök
Nawrocki szeptember elején utazik Washingtonba.
Zelenszkij beismerte, akadályozná a békét
Az ukrán elnöknek nem érdeke a háború lezárása.
Menczer Tamás: Mi békét akarunk
Nem hallgattak Orbán Viktorra. Kár. Megint igaza lett – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.