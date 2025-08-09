Szijjártó PéterbékeDonald Trump

Szijjártó Péter: Donald Trump ismételten bizonyította, hogy ő a béke elnöke

Az azeri–örmény békemegállapodás aláírása nagy előrelépést jelent a globális biztonság terén, amivel Donald Trump ismételten bizonyította, hogy ő a béke elnöke – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.

Magyar Nemzet
2025. 08. 09. 12:13
Szijjártó Péter Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A tárcavezető arról beszélt, hogy a háborúk és a fegyveres konfliktusok mindannyiunk biztonságát veszélyeztetik, ezért minden egyes konfliktus lezárása jó hír az egész világ számára. 

Az azeri–örmény békemegállapodás tegnapi aláírása nemcsak a kaukázusi térség biztonsága, hanem a globális biztonság terén is nagy előrelépést jelent

– húzta alá. 

Donald Trump ismételten bizonyította, hogy ő a béke elnöke. Mi itt, Közép-Európában pedig abban reménykedünk, hogy a pakisztáni–indiai, az iráni–izraeli és az azeri–örmény konfliktusok után Alaszkában az orosz–ukrán háború végére is pont kerül

– tette hozzá.

Azerbajdzsán elnöke és Örményország miniszterelnöke amerikai közvetítéssel békeszerződést írt alá Washingtonban pénteken, amellyel lezárták a két ország között immár több mint 35 éve fennálló konfliktust.

 

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Veér Gyula
idezojelekKapu Tibor

Majoros Péter és a Való Világ

Az elmúlt hetekben két személlyel foglalkozott a legtöbbet a média, Kapu Tiborral és Majoros Péterrel, alias Majkával.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

